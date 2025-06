El pasado lunes 2 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta. El programa presentado por David Broncano comenzó su semana con un invitado sorprendente, como es Sergi López. El actor se pasó por el Teatro Príncipe Gran Vía para tras haber recibido un galardón, concretamente el Premio del Jurado en el Festival de Cannes por su película Sirât, en la que precisamente es protagonista. Como no podía ser de otra manera, no solamente habló de este proyecto que tantísimas alegrías le está dando, sino que también tuvo la oportunidad de interactuar con el público allí presente. Por si fuera poco, en un momento dado de la entrevista, David Broncano no dudó un solo segundo en formular las preguntas clásicas a Sergi López. Recordemos que su intención es saber cuánto dinero tiene en el banco y relaciones sexuales en los últimos 30 días.

Fue entonces cuando el actor quiso aprovechar su paso por La Revuelta para sincerarse, como nunca, sobre su cuerpo. Es más, se ha animado a asegurar lo siguiente: «Todo el mundo quiere tocarlo». Después de esta confesión, Sergi López empezó a hablar de dinero. Fue entonces cuando reconoció que la única propiedad que tiene, en realidad, es una furgoneta. Lejos de que todo quede ahí, confirmó que tenía nada más y nada menos que tres cuentas diferentes con el objetivo de dividir sus ganancias. No tardó en dar detalles de la cantidad que podía haber en cada una de ellas: «Una con 30.000 euros, otra con 40.000 o 50.000 y otra con 90.000», especificó. Por si fuera poco, tirando de sinceridad, el actor quiso confesar algo más: «Gestiono muy mal, pero nunca me he preocupado por tener propiedades. En el negocio soy muy malo. Todavía me tienen que pagar alguna cosilla».

Como no podía ser de otra manera, David Broncano se quedó verdaderamente sorprendido al descubrir que Sergi López únicamente tenía en propiedad una furgoneta. Así pues, quiso preguntar si alguna vez ha aprovechado este vehículo con la intención de hacer ‘swingers’. Al ver el rostro de su invitado, el presentador explicó a qué se refería: «La gente que hace intercambio de pareja, sexo liberal».

López optó por volver a tirar de sinceridad a la hora de responder al jienense: «Para eso tienes que tener pareja», respondió, arrancando las risas entre el público allí presente. Por si fuera poco, no dudó un solo segundo en añadir algo: «A mí me gusta intercambiar con la gente que tiene pareja», bromeó.

«El sexo en todas sus formas es perfecto. Yo vivo una vida muy exigente sexualmente. Pasa algo con mi cuerpo y es que la gente quiere tocarlo… Ya me he acostumbrado». Una respuesta que dejó completamente descolocado a David Broncano: «De las frases más flipadas que he escuchado en años», reconoció.

Acto seguido, fue más allá: «Me ha pasado al principio de la entrevista que te he dicho ‘déjame tocarte’». El actor no tardó en responder: «Exactamente, ¿no ves? Mujeres, hombres, otros mamíferos… No lo entiendo. Hay gente que me abraza y me cuesta decirles que no». Tras esta confesión, David Broncano formuló la segunda de las preguntas clásicas.

«Estoy viviendo un momento un poco regular. No tengo pareja, el ritmo ha bajado», reconoció Sergi López. Lejos de que todo quede ahí, confesó algo más: «Emocionalmente estoy muy bien, reflexionando, mirando al horizonte y pajas a lo loco». Y añadió una cifra, que era 15. El presentador de La Revuelta explicó a la audiencia ese número: «15 al mes es paja diaria», comentó, tras el dato compartido por su invitado.