Este jueves regresa ‘Secret Story’ a Telecinco. En esta ocasión los concursantes serán anónimos, contará con Toñi Moreno, Sandra Barneda y Carlos Sobera como presentadores y el premio principal también será mayor, hasta 150.000 euros para el ganador. Para a ir abriendo boca, han salido a la luz algunas declaraciones que realizaron los concursantes durante el proceso de selección del reality.

El éxito del programa depende en gran parte de la lista de concursantes, por eso desde la productora llevan trabajando desde el pasado mes de febrero para confeccionar un casting que consiga entretener a la audiencia. «Hemos estado buscando a personas auténticas, como tú, como yo, como cualquiera, y con grandes secretos», señala Amparo Castellano.

Amparo Castellano, Directora General de @ZeppelinTV: “El casting de este nuevo @SecretStory_es es muy diverso e inclusivo. Los realities son una oportunidad de mostrar otras realidades y colectivos que normalmente no tienen visibilidad” #SecretStory pic.twitter.com/cYpLiBcSRN — Zeppelin (@ZeppelinTV) January 11, 2022

«Descubriremos a personas que son tan generosas que han querido jugar con su secreto. Tenemos desde un profesor de primaria hasta teniente de alcaldesa. También queremos mostrar mucha multiculturalidad, vamos a tener personas de muchos países y también de todo el territorio español, sin olvidarnos de la España vaciada. Además, habrá una persona no binaria y mujeres empoderadas. Normalmente los realities son un gran estímulo para dar naturalidad a colectivos que muchas veces están fuera del foco mediático, y hemos querido seguir en esta línea», añadió.

La edad de los participantes está comprendida entre los 24 y los 44 años y las profesiones son de lo más variadas: comercial, esteticista, modelo, técnico en emergencias sanitarias, fotógrafo, consultora de ventas, estudiante de Matemáticas, barrendera, fontanero, etc.

Y en esta ocasión, los futuros participantes revelaran un secreto íntimo y real. «Llegar hasta ello ha sido un trabajo de pico y pala, de muchas conversaciones. Cuando te van contando te quedas realmente sorprendido. Hay cosas que no me imaginaba nunca», declaró Amparo en la rueda de prensa del formato.

Primeras pistas de los nuevos concursantes de ‘Secret Story’

«Sé que soy distinta. Todo el mundo hace su vida o le gusta hacer su vida con pareja y yo siento que me encanta estar sola y vivir sola».

«Soy una persona muy sentimental y emocional, siempre muestro mis sentimientos y emociones sean las que sean, siempre a flor de piel».

«He tenido una infancia y adolescencia complicada porque he tenido muchas responsabilidades en casa. Mi madre enfermó de cáncer y tuve que cuidarla desde muy joven. Mi madre es el motor de mi vida».

«Soy una persona cariñosa, sensible, creative y muy buena. Me dicen muchas veces que de buene que soy parezco tonte. El optimismo y la energía son cualidades que me caracterizan. Soy una persona no binaria y hay días en los que me siento más hombre, otros más mujer y otros neutro».

«Nunca he tenido ninguna relación sentimental. Ojalá. Envidio mucho a quien lo haya vivido y disfrutado».

«La gente dice que soy gracioso. No es que yo lo intente, pero a la gente le hace gracia cómo soy al natural».

«Soy abierta por todo lo que he experimentado desde mi infancia y todas las culturas y personas con las que he ido conviviendo, ya que he vivido en muchos países».

«Soy perfectamente imperfecta: un torbellino de emociones y de energía».

«Mi vida es de película. Me crie en Marruecos hasta los 15 años».

«Vivo en un municipio de Teruel de cuatrocientos habitantes».