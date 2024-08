Sebastián Yatra, viral por sus declaraciones en una antigua entrevista tras su ruptura con Aitana

La industria musical vuelve a llorar la ruptura de una de sus parejas favoritas: Sebastián Yatra y Aitana. Los artistas comenzaron su relación como buenos amigos de profesión que componían música juntos. Pero, la atracción entre ambos era innegable. Por ello, la pareja terminó apostando por iniciar una relación sentimental.

Sin embargo, y aunque todo iba bien al principio, los artistas terminaron separando sus caminos el pasado 2023. Una ruptura que dejó a todos completamente desconcertados, pues la pareja, en cada ocasión que tenía, no dudaba en gritarle al mundo lo mucho que se amaban.

El 2024 llegó y, con ello, el lanzamiento de Akureyri, un tema donde Sebastián Yatra y Aitana volvieron a unir sus voces, y con el que despertaron los rumores de un posible regreso. Unos rumores que fueron confirmados, poco tiempo después, pues los cantantes decidieron darle una segunda oportunidad a su amor.

Sin embargo, este mes de agosto comenzaba con otra triste noticia para los fans: han vuelto a romper. El Maestro Joao, vidente y colaborador del programa YAS Verano, reveló ciertos detalles de la ruptura. «Yatra viaja de México a Madrid el día 2 de agosto para encontrarse con ella. Te puedo decir que él resolvió la relación en 10 minutos. Vino para dejarla. Ella se queda destrozada y él le dice ‘rompo contigo, termino la relación’», explica en Antena 3.

Asimismo, y según señaló, el colombiano habría roto con la española por una posible infidelidad con Bu Cuarón, hija del cineasta Alfonso Cuarón. «Desde que volvieron hace dos meses, ella ha dado todo en la relación, pero él no. Yatra siempre ha tenido un pie fuera de la relación», explicaba. «¿Cuernos?», preguntaba la presentadora del formato. «A él le gusta el salseo», comentó el tertuliano. «Aitana ha sido fiel al mil por mil. No podemos decir lo mismo de la otra parte», ha apuntado Joao.

La polémica entrevista de Sebastián Yatra

Los rumores de infidelidad por parte del colombiano han provocado que las redes sociales hayan vuelto a viralizar una de las entrevistas más polémicas de su carrera. En dicho encuentro, el cual tuvo lugar el pasado mes de febrero, el artista reveló que no creía en las relaciones monógamas de larga duración porque terminaría siendo «infiel».

Por aquel entonces, el intérprete de Tacones rojos se encontraba soltero, ya había finalizado su relación sentimental con Aitana, y se sinceró mucho sobre su manera de ver el amor. De esta manera, el artista confesó que su noviazgo más largo había durado un año y que, en el caso de que hubiese durado más, posiblemente hubiese terminado siendo infiel a su pareja, aunque estuviera «enamorado».

«Mi máximo de relación ha sido un año, pero me pasa que digo si yo tengo una relación de más tiempo no sé cómo lo puedo aguantar porque es que me darían ganas de ser infiel, aunque esté enamorado de alguien», explicó. Asimismo, reveló que era partidario de tener una relación abierta.

«En este momento de mi vida, con el tipo de vida que tengo, tengo una forma más abierta de pensarlo y no veo descabellado tener en algún momento de mi vida una relación más abierta a lo que estamos acostumbrados», afirmó.

«Uno está en una relación y te empiezas a limitar muchísimo, sales menos de fiesta para evitar que te guste alguien», dijo. Unas declaraciones con las que se ganó todo tipo de comentarios en redes sociales, la mayoría malos. Por ello, y ante esta nueva ruptura con Aitana, los fans no han podido evitar recordar las palabras que una vez llegó a pronunciar el colombiano.