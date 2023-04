Sandra Barneda da varios toques de atención a Miriam durante la hoguera con las chicas

Durante la última gala emitida en Telecinco de La isla de las tentaciones, la tensión y las emociones fueron las grandes protagonistas de la noche. En esta ocasión debido a que las chicas se enfrentaron cara a cara con las tentadoras de sus parejas, además, no tuvieron la oportunidad de ver las imágenes de sus novios. Una de las tentadoras que llegó más fuerte y con ganas de armar una pelea fue Miriam, a quién Sandra Barneda tuvo que mandar callar en varias ocasiones.

Miriam, tentadora de Manuel, con la que han dado rienda suelta a su pasión, entraba a la hoguera muy acelerada, con la intención de aclararle a Lydia, que su pareja ya no estaba enamorado y que la había cambiado por ella. Esta llevaba una cámara de fotos en la mano y le sacó una instantánea:“ Sonríe mi niña, que creo que Manuel no se acuerda mucho de ti, por eso te la hago, para que sepa que existes”, decía ante la decepción de la joven.

💥😂 Miriam recibe ‘zascas’ en la hoguera por todos lados 💥😂 👉 Sandra Barneda tuvo que llamar la atención de la soltera: “Aquí mando a callar yo” 🍎 #Tentaciones12 | #LaIslaDeLasTentaciones12 https://t.co/eJbxMXjEQ6 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) April 11, 2023

Lydia había aclarado anteriormente que no se sentía nada agusto discutiendo con otras personas y esperaba que Miriam no se pasara con ella. Además admitió que la chica le caía bien y no quería tener que enfrentarse a nadie. Aunque, cuando vio los aires con los que llegaba, decidió tratar de calmarla. La que sí salió a defender a su compañera Naomi, pues al ver que su amiga estaba insegura, no dudó en contestar a la tentadora.

Algo, que a Miriam no le gustó: “Mi niña, cállate que contigo no va el tema. Puntito en la boca eh”, decía. En ese instante, Sandra Barneda le daba un toque de atención: “Miriam, aquí la que manda callar soy yo”, aclaraba. Noemí asentía y se alegraba de que le parara un poco los pies. Pero esta atacó soltando una bomba: “Estás muy enamorado de él tonteando con otro fuera ¿no?”, preguntaba la tentadora ante la sorpresa de Lydia. Esta no entendía a qué se estaba refiriendo y se quedó muy pensativa y sorprendida.