‘La isla de las tentaciones’: Laura y Alejandro tienen un tenso reencuentro en la hoguera final

Alejandro y Laura se reencontraron tras pasar varias duras semanas separados. La pareja se había presentado a La isla de las tentaciones con la idea de salir de allí más reforzados y poder iniciar una aventura y una vida juntos, e incluso con una boda de por medio. Sin embargo, no todo salió como esperaban y parece que la pareja va a tener que solucionar muchas cosas.

Alejandro llegaba a la hoguera muy nervioso y sin saber qué era lo que iba a pasar: “Sinceramente no la conozco, entonces no sé que Laura me voy a encontrar esta noche”, comentaba ante la pregunta de Sandra Barneda sobre qué Laura cree que va a ver en pocos momentos. Además, la presentadora aprovechaba para recordarle si había reflexionado un poco más sobre la decisión de su pareja de estar sola durante un tiempo.

El joven respondía que a él también le había sucedido algo similar durante un certamen de belleza, pero no lo había hecho de esa manera, sino que habló antes con su pareja y le explicó la situación y cómo se sentía. Por otra parte estaba muy decepcionado después de ver cómo Laura se saltaba la barrera que pusieron que era la del beso, e incluso haber dormido con Saúl, su tentador.

Llegaba el momento de que Laura entrase en la hoguera de confrontación de La isla de las tentaciones y se reencontrase por fin con su pareja. Pero las cosas no fueron tal y como tenían pensado, la tensión era tan grande, que los dos se quedaron parados sin saber que hacer. La joven se quedó un rato mirando a Alejandro, esperando a que le dijera algo o por lo menos la mirase, pero no fue así. Finalmente fue Laura la que se pronunció y le comentó: “Hola, ¿no me vas a decir nada?”, preguntaba. Su pareja respondía con un simple: “No”.