‘La isla de las tentaciones’: Alejandro, en shock por las declaraciones de Laura

El pasado lunes 27 de febrero los espectadores de Telecinco fueron testigos, una semana más, de un nuevo programa de La isla de las tentaciones. El popular reality nos mostró una de las hogueras más difíciles que se han emitido hasta ahora. Un encuentro donde Alejandro tuvo que presenciar como su relación se acaba de un segundo a otro.

Laura y Alejandro parecían ser una de las pocas parejas que podrían haber salido de la isla juntos y superando la tentación, pero parecer ser que ellos también se sumaron a la lista de rupturas. De hecho, el joven tuvo que presenciar como su novia se mostraba muy cariñosa con Saúl, uno de los tentadores.

«Pensaba que me iba a tener más presente y veo que me ha olvidado», dijo dolido tras ver las imágenes. «No esperaba verla así con alguien y, encima, las compañeras hablan de ellos. Creo que puede llegar a algo más», agregó. Unas declaraciones con las que no pudo evitar mostrarse decepcionado con Laura.

Asimismo, en la cita de Laura con Saúl, la participante comenzó a llorar desconsolada. «Tengo problemas con mi pareja de los que me estoy dando cuenta aquí», confesó. «No quiero la vida que he planeado con Alejandro», declaró la joven a Sandra Barneda en Villa Paraíso. Unas imágenes que fueron vistas por Alejandro, quien comenzó a sufrir las consecuencias de un corazón roto.

«Me siento muy engañado. A lo mejor no está tan enamorada como decía», respondió. Al verlo en ese estado, sus compañeros no dudaron ni un segundo en animarle, haciéndole saber que cuenta con ellos para lo que necesite. «Va a cambiar caviar por chóped», le dijo David con humor. Al final, y por si ya fueran pocas las revelaciones, en las últimas imágenes se vio un beso entre Laura y Saúl. «Me da igual si es en la boca o no después de lo que ha dicho», sentenció Alejandro.