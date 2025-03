La pasada noche del 26 de marzo, los espectadores de Telecinco fueron testigos del gran estreno de Universo Calleja. Un encuentro televisivo donde Sandra Barneda, Antonio Orozco, Ágatha Ruiz de la Prada, Omar Montes y dos aventureros debutantes, The Grefg y Carlos Latre, se trasladaron hasta Nepal con Jesús Calleja y todo su equipo para vivir una de las aventuras más salvajes de sus vidas. Una travesía donde no faltaron las risas, los nervios y las emociones. De hecho, la presentadora de La isla de las tentaciones vivió un momento muy emotivo durante una de sus conversaciones con Calleja. Un intercambio de palabras donde se abrió en canal para hablar del reciente fallecimiento de su sobrino.

Jesús Calleja y Sandra Barneda se sentaron para hablar de la última vez que habían realizado una aventura juntos. Un viaje que tuvo lugar en tiempos pre pandemia del Covid19, por lo que poco podrían imaginarse por aquel entonces lo que sucedería en el mundo meses después. «Estaba en un momento de cambio y creo que me fue muy bien», manifestó la comunicadora. Ante ello, el presentador de Universo Calleja quiso saber en qué momento vital se encontraba. Una cuestión muy profunda y personal que la periodista respondió con honestidad. Pero, no pudo evitar emocionarse al hablar de ello. «Estaba en un momento muy bueno y ahora tengo que recomponerme un poco. Cuando me llamaste estaba espléndida. Estaba superfeliz, tocando la cima», comenzó diciendo ella.

Sandra Barneda le contó al presentador que estaba muy feliz, en todos los aspectos, pero unos días antes de embarcarse en el viaje que le había propuesto Universo Calleja su vida sufrió un duro golpe. «Menos de 20 días más tarde sucede una tragedia en la familia. Mi sobrino muere con 20 años» confesó.

«No hace ni una semana que ha muerto y dudé muchísimo de venir. Por fuerzas, por todo… Es una hostia tan grande, tan bestia… Una persona de 20 años, con toda la vida por delante, es muy complicado. Creo que es la hostia más grande de mi vida», se sinceró entre lágrimas. Ante esta terrible situación, la comunicadora ha manifestado que, a pesar del dolor, sabe que tanto ella como su familia deben seguir adelante.

«Lo más fuerte es que la vida sigue. Asimilar eso, asimilar la pérdida de una persona que tiene toda la vida por delante… Hay que hablarlo», dijo. Unas declaraciones que fueron escuchadas por Jesús Calleja, quien no dudó en abrazarla. De hecho, el comunicador también vivió un emotivo momento, pues el relato de Barneda le recordó la abrupta pérdida de su hermano.

Jesús Calleja, a Sandra Barneda: «Hemos contado lo que te ha pasado…»

Posteriormente, las celebridades se trasladaron hasta uno de los monasterios más icónicos del Himalaya. Un encuentro donde, en plena ceremonia, Jesús Calleja le desvelaba que la ofrenda principal que se había realizado era para su sobrino.

«La ofrenda principal… Hemos contado lo que te ha pasado, y están haciendo una puja para que encuentre la luz y el camino para que en la siguiente vida nos volvamos a ver. Para que lo sepas», le dijo el comunicador. Un gesto muy bonito con el que Barneda se volvió a emocionar.