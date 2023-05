Sam Ryder estrena ‘Fought and lost’, con Brian May (Queen) a la guitarra

Después de haberse convertido en uno de los artistas del momento en Reino Unido, y sin duda, con mayor proyección internacional, Sam Ryder ha vuelto por todo lo alto. Tras el estreno de su disco, There’s Nothing but Space, Man!, regresa con Fought and lost, su nuevo single.

Tres años después de haber comenzado a publicar vídeos de covers de diferentes artistas en su cuenta de Tik Tok, en plena pandemia del Coronavirus, Sam Ryder ha cumplido sueños que ni se imaginaba que iba a poder cumplir, entre ellos, colaborar con Brian May, el legendario guitarrista de Queen.

Se trata de la primera colaboración de ambos artistas, una canción bajo el título de Fought and Lost, que a muchos les ha recordado a Queen. Una canción que tras su lanzamiento el pasado viernes, no ha dejado de escalar posiciones en las listas de Reino Unido.

New Music ⚡️ Fought & Lost feat. Brian May – OUT NOW https://t.co/JoZSwNvv7I pic.twitter.com/Mp7t6NTIC9 — Sam Ryder (@SamRyderMusic) May 24, 2023

La gran capacidad vocal de Sam Ryder unida a la brillantez de Brian May con a la guitarra, hace que parezca que estamos escuchando al mismísimo Freddie Mercury de nuevo. Una canción con la que el representante de Reino Unido en Eurovisión 2022 comienza una nueva etapa en su carrera.

Esta colaboración ya se encuentra disponible a través del canal oficial del intérprete en Youtube y en todas las plataformas digitales, después de haber generado una gran expectación en las redes sociales con este lanzamiento a lo largo de los últimos días. No obstante, una vez publicada las expectativas se han superado.

Para Sam Ryder esta canción es un sueño hecho realidad, pues nunca creyó que tendría la oportunidad de trabajar junto a uno de sus grandes ídolos en una misma canción. De esta forma, el artista continúa conquistando el panorama musical no solo de Reino Unido, sino a nivel internacional.