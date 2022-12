Sam Ryder no decepciona con su disco ‘There’s Nothing but Space, Man!’

Sam Ryder comienza a abrirse paso en el mundo de la música. Tras arrasar en Eurovisión 2022 y conseguir un segundo puesto, el artista británico ha vuelto con el lanzamiento de su esperado álbum debut, que ya es todo un éxito en todas las plataformas digitales.

Con este lanzamiento musical, el artista británico demuestra que su proyecto discográfico era uno de los más esperados del año, pues no ha dejado de subir puestos en las listas de ventas a nivel internacional desde su lanzamiento el pasado viernes.

Se trata de un disco que ha querido lanzar para cerrar por todo lo alto un año que no olvidará jamás. Un año en el que se ha convertido en uno de los artistas británicos del momento en todo el mundo, tras conquistar a Europa con su actuación en Eurovisión 2022.

DID SOMEBODY SAY DELUXE?!💿 YOU CAN NOW DOWNLOAD THE DELUXE VERSION OF ‘THERE’S NOTHING BUT SPACE, MAN!’ 👩‍🚀 IT INCLUDES ‘YOU’RE THE VOICE’ (COVER) ADDITIONAL NEW UNRELEASED TRACKS.Downloading is the best way to support and I LOVE YA for it! We’re SO close https://t.co/ps9WTH9r6b pic.twitter.com/xujkfrOAAt

— Sam Ryder (@SamRyderMusic) December 12, 2022