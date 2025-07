Mercadona confirma el origen de los helados de marca blanca: éstos son los fabricantes de Hacendado

Con la llegada del calor, los helados se convierten en un imprescindible en muchas casas. En el carrito de la compra, casi sin darnos cuenta, terminamos metiendo tarrinas, polos y conos, muchos de ellos de marca blanca. Pero ¿alguna vez te has preguntado quién está realmente detrás de esos productos? En el caso de Mercadona, sus helados Hacendado no sólo arrasan en ventas por su precio competitivo y sabor, sino también por la calidad con la que están elaborados. Y esa calidad tiene nombre propio.

La mayoría de los helados de marca blanca de Mercadona son elaborados por la empresa Helados Estiu S.A., una compañía con más de cuatro décadas de experiencia y con sede en Riba-roja de Túria, en Valencia. Esta fábrica valenciana se ha consolidado como uno de los grandes referentes del sector, y no sólo abastece al gigante de la distribución valenciana, sino que se adapta constantemente a las nuevas tendencias del consumidor. Porque hoy, más que nunca, buscamos productos ricos, accesible y también que cumplan con nuestras necesidades personales, como que no tengan gluten o que tengan menos azúcar.

Además de Mercadona, otros supermercados como Lidl, Aldi o Carrefour también cuentan con helados de marca propia, elaborados por fabricantes muy potentes y, en muchos casos, también nacionales. Todos ellos apuestan por ofrecer sabores variados, texturas agradables y alternativas para quienes buscan opciones más saludables o veganas. Pero empecemos por Mercadona, que es, sin duda, uno de los favoritos en la cesta de la compra cuando se trata de helados.

Quién está detrás de los helados de Mercadona

Si alguna vez has probado una tarrina de chocolate de Hacendado, un polo de limón o un cono de nata con almendras de Mercadona, probablemente hayas disfrutado del trabajo de Helados Estiu. Esta empresa valenciana lleva casi 40 años especializándose en la elaboración de helados, y no en pequeña escala. Según datos recientes, producen más de 4 millones de helados al día, lo que equivale a más de 46 millones de litros al año. Con esa capacidad, no es de extrañar que se haya convertido en el principal proveedor de helados para Mercadona.

Su filosofía de trabajo no es sólo fabricar helados, sino adaptarse constantemente a los gustos y necesidades del consumidor. Eso implica desarrollar fórmulas sin gluten, sin lactosa o con menos azúcar, algo que cada vez valoramos más. Además, la empresa destaca por su compromiso con la calidad, el sabor y la seguridad alimentaria, manteniendo un equilibrio entre innovación y tradición.

La gama de helados de marca Hacendado es muy amplia: desde tarrinas clásicas hasta polos refrescantes, pasando por bombones helados o conos. Lo que muchas personas valoran es que, a pesar de su bajo precio, la calidad sigue siendo más que aceptable, y en algunos casos, incluso comparable a marcas mucho más caras. En cada verano, estos helados se convierten en uno de los productos más buscados en los lineales de congelados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mercadona (@mercadona)

Variedad, calidad y adaptación a los nuevos tiempos

Uno de los grandes aciertos de Mercadona y Helados Estiu ha sido la capacidad para renovarse. Hoy no basta con ofrecer los sabores de siempre: el consumidor pide nuevas propuestas, y la gama de Hacendado lo refleja. Hay opciones con frutas tropicales, helados rellenos de sirope, formatos minis para quienes quieren darse un capricho sin excederse y productos sin alérgenos para quienes tienen restricciones alimentarias.

Además, Helados Estiu no trabaja únicamente para Mercadona. Aunque la cadena valenciana es su principal cliente, la fábrica también desarrolla productos para otras marcas y mercados. Esa experiencia les permite mantenerse actualizados en cuanto a tendencias, ingredientes y procesos. Y lo hacen todo desde territorio nacional, lo que también reduce la huella de carbono y garantiza cierta frescura en el producto.

¿Quién elabora los helados del resto de supermercados?

Aunque los helados de Mercadona son los más populares por volumen de ventas, no son los únicos que merecen mención. Otras cadenas también han hecho un trabajo interesante con sus marcas blancas: