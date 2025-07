El helado de Mercadona que triunfa: es el sabor más buscado y la tarrina cuesta menos de 4 euros

¿Buscas un helado con el que sorprenderte este verano sin gastar una fortuna? Pues no tienes que ir muy lejosm ya que Mercadona se convierte de nuevo en el supermercado con los mejores helados y todo gracias a una novedad a partir de un sencillo postre, que ya se ha convertido en uno de los productos más deseados de la temporada. Su helado Duo Brownie Hacendado, con sabor a crema de vainilla y cacao y trozos de bizcocho, se ha convertido en el favorito de quienes no perdonan el capricho dulce al final del día.

En un formato de 500 ml y con un precio de 3,35 euros, este helado conquista tanto a los amantes del chocolate como a quienes buscan una experiencia cremosa y suave, sin necesidad de salir de casa. Su éxito no es casualidad: combina texturas, juega con sabores bien equilibrados y ofrece una calidad sorprendente para tratarse de una marca blanca.

Su envase llamativo, con un diseño que invita a abrirlo sin pensarlo demasiado, es sólo el principio. Lo que realmente engancha es lo que contiene: un helado de base cremosa, con una mezcla irresistible entre la dulzura de la vainilla, la intensidad del cacao y la sorpresa de los pedacitos de brownie que se deshacen en la boca. A continuación, te contamos por qué este producto es uno de los grandes aciertos del verano en Mercadona.

El helado que sorprende y arrasa en Mercadona

El Duo Brownie Hacendado juega con una combinación clásica pero infalible: vainilla y chocolate. La diferencia está en cómo se presenta esa mezcla. No es solo un helado de dos colores. La textura de la crema, con el equilibrio justo entre suavidad y densidad, se potencia con los pequeños trozos de bizcocho de cacao (un 11% del total), que aportan ese contraste entre lo frío y lo esponjoso que tanto gusta.

No empalaga, algo que sorprende teniendo en cuenta que hablamos de un helado de sabor contundente. La vainilla no es excesivamente dulce y el cacao tiene ese punto de intensidad que no cansa. En conjunto, logra una experiencia gustativa completa, que invita a repetir cucharada tras cucharada. Es perfecto tanto para una merienda improvisada como para cerrar una comida con una nota dulce.

Ingredientes a tener en cuenta

Uno de los puntos a tener en cuenta es su lista de ingredientes. Eso sí, debemos tener en cuenta que se trata de un helado contiene leche, huevo, trigo y soja, por lo que no es apto para personas con alergias a estos productos. Tampoco es apto para celíacos, ya que incluye gluten en su composición. Sin embargo, quienes no tienen estas restricciones pueden disfrutar de un postre sin conservantes artificiales y con una formulación bastante limpia, dentro de lo habitual en un producto ultracongelado.

La etiqueta nutricional indica que por cada 100 gramos aporta 265 kcal, con 15 g de grasa, 29 g de hidratos de carbono (de los cuales 27 g son azúcares) y 4 g de proteínas. Como es de esperar en un helado, no es un producto ligero, pero tampoco resulta excesivo si se consume con moderación. La clave está en disfrutarlo como lo que es: un capricho bien logrado.

Formato práctico y un precio más que razonable

Uno de los factores que ha impulsado su popularidad es, sin duda, el precio. Por menos de 4 euros, tienes medio litro de un helado que nada tiene que envidiar a otros mucho más caros. De hecho, para muchas familias se ha convertido en la alternativa perfecta a las marcas premium, sobre todo cuando se trata de compartir en casa durante una comida de verano o como postre tras la barbacoa del fin de semana.

Su presentación en tarrina de 500 ml (379 g) permite que se conserve bien, que sea fácil de servir y que cunda bastante. Además, al no ser un helado bastante cremoso, se puede consumir apenas unos minutos después de sacarlo del congelador, algo que no ocurre con todas las marcas. Esto lo convierte en un producto práctico y muy funcional para el día a día.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MERCADONA NOVEDADES by @inmaysusnovedades (@mercadona.novedades)

Un helado que sin duda sorprende y que es de las novedades, actualmente más comentadas en las redes sociales. Si deseas probarlo, lo puedes encontrar en la sección de congelados de cualquier supermercado Mercadona, donde suele destacar por su envase rojo y beige con una bola de helado bien visible en la parte frontal.

Ahora ya lo sabes, si estás buscando un helado sabroso, con buena textura, y que no desequilibre tu presupuesto, este Duo Brownie de Hacendado es una de esas pequeñas joyas que merece la pena descubrir. Está gustando tanto que en algunos supermercados se agota con facilidad, sobre todo en los días más calurosos. Así que si lo ves no te lo pienses demasiado y hazte con tu tarrina, o mejor, compra más de una.