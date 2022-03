Hace poco más de mes y medio, pudimos ser partícipes de uno de los momentos más tensos de la historia de ‘Sálvame’. Debemos tener en cuenta que Paz Padilla era protagonista, por aquel entonces, por sus declaraciones sobre las vacunas contra la COVID-19 y el efecto de la variante Ómicron durante un directo de Instagram con Anne Igartiburu y María del Monte.

Una situación que, como era de esperar, no tardaron en comentar en el programa de las tardes de Telecinco. Una de las colaboradoras que se mostró más contundente con Paz Padilla fue Belén Esteban. La de Paracuellos es consciente de las consecuencias que pueden tener declaraciones de este tipo, por lo que quiso condenarlas.

Es más, en directo en ‘Sálvame’, Belén Esteban se sinceró: “Yo creo que Paz no cree en las vacunas”. La gaditana respondió: “Porque tú lo digas, ¿no?”. La colaboradora fue más allá: “Perdona, ¿no me has preguntado?”. Paz Padilla quería saber por qué su compañera tenía ese pensamiento, pero Belén se mostraba cauta ya que no quería entrar en más detalles de los necesarios. Y es que era consciente de cómo podía terminar la tarde.

Este es el momento por el que han despedido a Paz Padilla de Mediaset, según Lecturas, por abandonar el plató hora y media antes de acabar el programa pic.twitter.com/YUb5VoSzvG — Señor del antifaz🔻🏳️🌈 (@MenervaPiquero) March 2, 2022

“No, te has metido en esto tú solita”, insistió la presentadora. Palabras que provocaron que Belén Esteban estallase: “Oye, mira, Paz. En la que te has metido tú por hacer ese vídeo, ¿eh? A mí no me eches ahora la culpa». Lo repitió una y otra vez, añadiendo que “las caras de Anne y María del Monte eran un poema”. Frase por la que Paz Padilla tomó la decisión de abandonar el plató una hora y media antes de terminar su labor en el programa.

Desde entonces, la actriz de ‘La que se avecina’ no ha vuelto a aparecer en ‘Sálvame’. Muchos eran los rumores sobre una posible salida del programa, pero muchas son las pistas que han terminado por confirmar lo que parecía evidente. Un claro ejemplo lo encontramos en un vídeo donde los colaboradores y presentadores de ‘Sálvame’ simulan la cabecera de ‘Pasión de Gavilanes 2’ se tratase. En ninguna de las imágenes podemos ver la presencia de Paz Padilla.

Nos hemos preguntado cómo sería la cabecera de @salvameoficial al estilo #PasiónDeGavilanes y creemos que el resultado sería algo así 🍋🤠🍊 📺 https://t.co/vjLIPlhu2G pic.twitter.com/64wt5RJDGr — Telecinco (@telecincoes) February 28, 2022

‘Sálvame parece haber tomado una decisión respecto a Paz Padilla

Después de todo, parece que la ausencia de la andaluza en el espacio de Telecinco no es algo temporal sino que es algo definitivo. Por si fuera poco, cabe destacar que la revista ‘Lecturas’ ha asegurado este mismo miércoles, en exclusiva, que ‘Sálvame’ ya no cuenta con la humorista en su plantilla. Y todo después de abandonar, de un momento a otro, el mencionado programa en el que tuvo un fortísimo enfrentamiento con Belén Esteban. Cabe destacar que lo hizo hora y media antes de lo que le correspondía, por lo que ese gesto ha tenido consecuencias.