‘Sálvame’: los colaboradores reaccionan al regreso de Paz Padilla a Telecinco

El pasado sábado Paz Padilla regresó a Mediaset tras su polémico despido de hace unos meses. Después de haber retomado su contrato con la cadena, la presentadora se sentó en el plató de Ya es verano, y habló con Frank Blanco sobre su regreso, lanzando varios dardos a Sálvame.

“Tú también eres nuevo como yo, aunque yo en segundas nupcias. Esto es como los matrimonios, a veces se separan y a veces se reconcilian”, le dijo Paz Padilla al presentador en alusión a su marcha de la cadena el pasado mes de enero y a su readmisión de cara a la nueva temporada.

Este lunes, han sido sus ex compañeros de Sálvame los que han visto esta intervención en el programa y los que han reaccionado a ella. De esta manera, han dedicado unas palabras muy duras a la que fuera su compañera.

Belén Esteban entra en directo e interrumpe a sus compañeros para hacer una petición #yoveosálvamehttps://t.co/KDZ3Hx0x98 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 12, 2022

Miguel Frigenti comentó que: “me genera que hay cosas que no termino de creerme. No estoy hablando mal ni negativo de la aparición de ayer. Pero me cuesta trabajo concebir tanta positividad y ausencia de dolor y resquemor. Quizás porque yo soy más rencoroso. Fue abrupto verla en Ya es verano porque no pudimos muchos despedirnos de ella viéndola aquí”.

Por su parte, Kiko Matamoros señaló que: «de momento su vuelta me genera expectación. Temor para nada. Siempre he tenido una buena relación con ella”, ha dicho sobre el regreso de la presentadora a Mediaset. Mientras que Kiko Jiménez expresó que: “a mí me gustaría que volviese al programa. A mí me genera interés».

Lydia Lozano fue muy contundente al expresar que: “yo no entiendo muchas cosas. Es sensación de incredulidad. Lo que me incomoda es no saber, verla aquí, allí… No entiendo muchas cosas”. Y Laura Fa añadió que: “es una incomodidad, no me incomoda ella pero sí la situación. Fue algo muy abrupto y verla ahora en Ya es verano ha sido muy extraño”.