Paz Padilla regresa a Telecinco con una indirecta: «Estoy donde se me quiere»

Paz Padilla está de vuelta en Mediaset. La presentadora escogió el programa Ya es verano para regresar a Telecinco, cadena para la que estuvo trabajando durante más de una década y de la que fue despedida el pasado mes enero, siendo posteriormente readmitida.

Tras su entrevista en El Hormiguero la semana pasada, Paz Padilla regresó a Telecinco, realizando una entrevista con una serie indirectas y comentarios hacia su fulminante despido. Un despido de que no se corta en hablar, tal y como ha demostrado.

«Yo nunca te he visto aquí en Telecinco. Tú también eres nuevo como yo. Bueno, yo en segundas nupcias», empezaba diciendo con algo de ironía Paz Padilla, haciendo alusión a Frank Blanco, que fue a recogerla a las puertas de Telecinco.

«Esto es como los matrimonios, unas veces se separan y otras se reconcilian. Y estamos en esa época», remató la presentadora antes de entrar a los pasillos de Mediaset que conducían al plató del programa Ya es verano.

Por otro lado, tras su entrada en el plató, la gaditana no se cortó a la hora de hablar de su vuelta a Mediaset. «Estoy tan feliz y tan a gusto con mi vida que pienso que según me dijeron me querían aquí. Y yo estoy donde se me quiere. Y, donde no se me quiere, me voy. Así es la vida», aseguró la presentadora.

Además, de su fulminante despido, recordó como lo vivió en aquel momento, pues fue todo muy rápido y eso fue lo que más le dolió, al no poder despedirse de todos sus compañeros: «Lo que más me dolió fue que no me pude despedir de mis compañeros. Recibí muchos mensajes de ellos», expresó la presentadora durante su regreso a la cadena.