‘El Hormiguero’: Paz Padilla se pronuncia sobre su polémica salida de Mediaset

El Hormiguero recibió este miércoles la visita de Paz Padilla. Tras la visita de Sonsoles Ónega, la gaditana acudió al programa de Antena 3 para presentar la nueva temporada de su obra de teatro, El humor de mi vida, que a partir del próximo viernes 16 de septiembre llegará al teatro Capitol Gran Vía de Madrid.

Tras darle la bienvenida al plató del programa, que no pisaba desde el año 2018, Pablo Motos y Paz Padilla comenzaron la entrevista hablando de Antonio, el marido de la presentadora, fallecido hace dos años a causa de un tumor: «Fue muy duro soltar el amor de mi vida», expresó la invitada.

Paz Padilla aprovechó su presencia en el programa para defenderse de las críticas que ha recibido a través de las redes sociales, desde que se publicaron unas imágenes en las que aparece junto a su nueva pareja. ¿Qué tiempo hay que esperar para rehacer tu vida al morir tu pareja?», preguntó.

.@pazpadilla nos presenta su obra de teatro ‘El humor de mi vida’ que estará en el teatro Capitol Gran Vía a partir del 16 de septiembre #PazPadillaEH pic.twitter.com/WqZETuVOsv — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 7, 2022

«El amor no se dosifica, es inmenso y yo tengo una gran capacidad amar. No dejas de amar a tu madre porque ya no está o a un hijo porque tienes otro. Es el proceso de aceptación. Aprendí a aceptar que yo seguía viva y quería seguir viva, el tiempo que esté aquí, que no sé el tiempo que será, quiero ser feliz. Antonio me diría: ‘levántate’. La única opción que tengo es ser feliz. Siempre digo que la vida es maravillosa, pero muy corta y venimos a aprender», se sinceró sobre su nueva relación sentimental.

Durante la entrevista, Paz Padilla también fue preguntada por su polémico despido de Mediaset. Una pregunta a la que contestó sin rodeos: «Yo lo único que quería decir es algo muy evidente y es que, aunque estuviéramos vacunados, podíamos volver a cogerlo. ¡Yo lo he cogido tres veces!», expresó.

Y añadió: «Estuve la primera vez ingresada en una planta Covid, sé lo que es sentirse asustada. Yo no soy negacionista. ¿Cómo lo voy a ser si yo lo he vivido?», argumentó dejando clara su posición, sin querer hacer más comentarios al respecto.