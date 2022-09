‘El Hormiguero’: Sonsoles Ónega da a conocer los primeros detalles de su programa para Antena 3

Sonsoles Ónega se convirtió en la segunda invitada de la nueva temporada de El Hormiguero. Tras la visita de Chanel, la periodista acudió por primera vez al exitoso programa de Antena 3 para charlar con Pablo Motos sobre su fichaje por Atresmedia.

Fue el pasado 1 de julio, mientras se encontraba en su camerino de Telecinco, cuando Sonsoles Ónega recibió una llamada de la secretaria del director general de Atresmedia Televisión. Una llamada que cambiaría su rumbo profesional de la noche a la mañana.

«Carlos Fernández Alonso, director general de Atresmedia, me dijo ’tenemos un plan para ti’. En ese momento dejo de verlo a él y veo a Brad Pitt. Y me enamoro profundamente de esa propuesta de que alguien tenga una propuesta para mi», explicó la periodista en El Hormiguero.

«Ese fin de semana fue horroroso. Hablé con mi padre, con mi hermana y con mi novio. Todos tuvieron la certeza de que tenía que aprovechar la oportunidad», explicó. «Con mucho dolor de mi corazón, el 11 de julio comuniqué a mis jefes que me iba. Fueron los dos días más angustiosos de mi vida, peor que un divorcio», añadió.

«Cuando terminé el programa decidí hablar con mis jefes. Las cosas hay que comunicarlas, no quería demorarlo porque estábamos preparando la nueva temporada. Decidí que era el mejor momento. Fue la despedida más larga. Paolo Vasile me ha dado una oportunidad importantísima porque hoy me ha permitido estar aquí», expresó Sonsoles Ónega.

La periodista concluyó el tema diciendo que «yo misma infravaloré la magnitud de la decisión, pasé casi una semana sin habla». Unas palabras con las que Pablo Motos se sentía identificado, tal y como él mismo explico, debido a que él paso por la misma situación cuando se despidió de Cuatro para pasar a formar parte de la familia de Atresmedia.

En cuanto al nuevo programa que presentará en Antena 3, Sonsoles Ónega comentó que no podía desvelar mucho, porque todavía ni siquiera ella sabe todos los detalles del formato. No obstante, sí que dio algunas pistas sobre esta nueva etapa profesional.

«No sabemos todos los detalles, pero yo no se ni hacer un huevo, no puedo competir con Arguiñano, por lo que va a ser un programa de actualidad. Al final donde me encuentro cómoda es contando la vida, haciendo actualidad», expresó la periodista.