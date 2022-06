‘Sálvame’: Anuar Beno, decepcionado con Anabel Pantoja por este motivo

En su visita a Sálvame, Anuar Beno ha hecho pública su opinión acerca de la relación que mantienen Anabel Pantoja y Yulen Pereira. El ex superviviente cuenta que Anabel Pantoja le ha llegado a decepcionar, al generarle dudas acerca de sus actos.

El esgrimista Yulen Pereira se ha abierto al mundo y le ha contado que su relación con Anabel Pantoja es oficial. Aprovechando la visita de su madre a la isla, Yulen se ha alejado de todas las inseguridades que el compromiso con la sobrina de Isabel Pantoja le daba y se ha sentido más decidido que nunca para hablar de Anabel Pantoja como “su pareja”.

Anuar Beno, ante esto, no se ha quedado callado y ha decidido opinar de la relación de ambos supervivientes el el plató de Sálvame: “Los dos son iguales, lo que pasa que Yulen es muy calmado, quiere ir con pausa, paso a paso y sabemos que Anabel es muy intensa y está consiguiendo sacar al Yulen más animado”.

Además, el modelo se ha sincerado sobre Anabel Pantoja y “las dudas que le ha sembrado”: “Me decía mucho que quién era este chico y el hecho de que hablase con él y supiera quién era me chocó bastante porque no sabías nada, pero de repente sabía que sabías algo, ¿me tengo que creer todo lo que me has ido contando o todo lo que he ido viendo? Eso es lo que me ha sembrado la duda” ha sentenciado.

Aun así, Anuar Beno no ha querido pasar por alto el mal momento por el que pasó su compañera en el programa al referirse a su ex pareja, Omar Sánchez: “Ella iba con una coraza enorme, no se esperaba que llegase a estos avances con Yulen, se dio cuenta y dijo que pasaba de estar con su mente fuera y que quería disfrutar esto en todos los aspectos” ha afirmado Beno en defensa de su ex compañera de reality.