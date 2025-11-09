Sale a la luz en qué ha gastado Borjamina (Mozos de Arousa) su parte del premio de ‘Reacción en cadena’

El paso de Reacción en cadena por Telecinco fue breve, pero intenso. El popular concurso de Mediaset España concluyó sus emisiones de manera oficial el pasado julio del 2025. Un adiós que sorprendió a muchos, aunque no estuvo exento de polémicas. Eso sí, entre otras cosas, gracias a este formato el público tuvo la oportunidad de conocer rostros como los de los miembros de los Mozos de Arousa. El grupo de gallegos logró embolsarse 2,6 millones de euros. Un hito en el formato con el que, además, Bruno Vila, Borjamina y Raúl Santamaría se ganaron el cariño de muchos espectadores. Sin embargo, de ese momento ya ha pasado casi un año.

Desde entonces, Bruno Vila, Borjamina y Raúl Santamaría han ido labrando su carrera profesional de manera individual. Aunque, han trabajado en algún que otro proyecto en común. Pero, tal y como han revelado en redes sociales, todo el mundo les sigue haciendo la misma pregunta. ¿En qué se han gastado el dinero del premio? Una cuestión bastante personal, pero que Borjamina ha querido responder a sus seguidores. Y es que, el joven ha invertido su parte, del premio, más de 460.000 euros, en un proyecto muy ambicioso.

«Desde que acabamos en Reacción en cadena, que en paz descanse, no han parado de preguntarnos en qué nos gastamos el premio. Yo os decía la verdad, que en ningún capricho en concreto. Ya os lo puedo contar», comenzó diciendo el joven a través de un vídeo que ha publicado en sus redes sociales. Y es que, ha confesado que se siente muy ilusionado al respecto.

Eso sí, este nuevo proyecto no está terminado todavía. Pues, aunque lleva «meses trabajando», todavía le queda camino por delante. Además, de cierta manera, tiene una clara vinculación con su labor en el programa de Telecinco. Pues, tal y como él mismo ha explicado, se verá envuelto entre muchas páginas y letras.

«Voy a ser librero», anunció con alegría. «Tenía claro que, ya que ese premio lo ganamos gracias a nuestros conocimientos y cultura general, quería contribuir a seguir esparciendo esa cultura y me parece un proyecto chulísimo que no será solo librería», ha querido explicar en el vídeo.

«Aún queda mucho trabajo», ha confesado. Pues, no es un proceso rápido ni fácil. El joven ha mostrado un poco del local que se convertirá en su próximo negocio. Unas imágenes donde se puede apreciar cómo se encuentra en remodelación. Eso sí, quiere compartir esta experiencia con sus seguidores. Por ello, se ha mostrado contundente.

«Iré enseñando cómo evoluciona», ha comunicado. «Espero abrir las puertas muy pronto. Aquí os espero, en Vilagarcía. El nombre aún no lo digo, próximamente», concluyó. Como no podía ser de otra manera, este anuncio por parte de Borjamina ha sido recibido con los brazos abiertos por sus seguidores. Y es que, su público no ha dudado en desearle lo mejor en esta nueva aventura.