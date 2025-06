Los Mozos de Arousa rompen su silencio tras el final de ‘Reacción en cadena’: «No es un fracaso»

Se convirtieron en algunos de los rostros más queridos por la audiencia de Mediaset España el pasado 2024. Y es que, todo el mundo estaba pendiente de las aventuras de Borjamina, Raúl y Bruno, los miembros de los Mozos de Arousa, en Reacción en cadena. Sin embargo, su agridulce salida del formato, aunque ocurriese tras llevarse un suculento premio económico, no sentó muy bien a los espectadores de Telecinco. Desde entonces, la audiencia ha ido desenganchándose del programa. Una situación que ha provocado que el formato termine anotando discretos datos. Ante ello, los altos cargos de la cadena, optaron por darle un ultimátum al concurso, con el objetivo de ver si remontaba su audiencia. Pero, no ha sucedido el milagro.

Tras varias semanas buscando al gran sustituto de Reacción en cadena, el grupo de comunicación ya ha presentado a su siguiente fichaje: Agárrate al sillón. El programa, presentado por Ion Aramendi, se despedirá, muy pronto, tras dos años y medio de emisiones. Un triste anuncio que no ha pillado por sorpresa, pero que ha despertado la nostalgia entre los seguidores del formato. Y es que, el público no puede olvidar los momentos de oro vividos con Los Mozos de Arousa. Por ello, recientemente, los miembros del equipo han querido hablar respecto al final del concurso que tanto disfrutaron.

Los Mozos de Arousa le han concedido una entrevista a El Español y han hablado de lo que opinan respecto a esta decisión que han tomado en Mediaset España. Unas declaraciones donde los jóvenes han confesado que no creían que se iban a «precipitar tanto» con la cancelación del programa. Pues, las últimas pruebas introducidas prometían darle el toque novedoso que tanto buscaban.

«Ya ha habido momentos anteriores en los que el programa estuvo en la UCI y finalmente salió adelante, por lo que aún albergo algo de esperanza de que esta vez pueda ser así. Mientras queden entregas por emitir, todo puede pasar…», señala Borjamina, el popular portavoz del trío gallego. «Veremos qué final deciden darle», añade. Y es que, pese a que ellos no terminaron de la manera más amigable con Mediaset España, desean que Reacción en cadena cierre su ciclo, si lo hace, de manera digna.

Lejos de indicar que la cancelación del formato equivale a un fracaso, Los Mozos de Arousa se han sincerado. «De hecho, actualmente, es el programa diario más longevo de la parrilla de Telecinco. Me entristecería que despidan el programa como un día cualquiera, por la puerta de atrás, y no vuelva nunca más», confiesa el hermano mayor de los Santamaría.

Pero, ¿cómo se enteraron de la cancelación de Reacción en cadena? Los miembros de los Mozos de Arousa se han sincerado con el medio de comunicación. «Fue Bruno quien compartió la noticia de la cancelación, nada más leerla, y enseguida nos pusimos en contacto con nuestro redactor para confirmarlo, ya que no sería la primera vez que leíamos esa información sin ser cierta», comienzan diciendo.

Los Mozos de Arousa se sinceran: «Aunque ya no estuviéramos, seguíamos las audiencias a diario»

«A los tres nos da mucha pena, porque no deja de ser parte de nuestra historia y, como decía, también por el equipo. Aunque ya no estuviéramos, seguíamos las audiencias a diario y las comentábamos por el grupo de WhatsApp que tenemos», confiesan. De momento, no han tenido la oportunidad de hablar con Ion Aramendi, el presentador, pero sí lo han hecho con algunos miembros del equipo.

«Lógicamente, están tristes y con mucha incertidumbre sobre su futuro», indican. Pero, a pesar de ello, se muestran alegres de que sea el mismo equipo el que esté al frente de Agárrate al asiento. «También se menciona que será presentado por Ion, lo que sería una gran alegría», concluyen. Unas declaraciones con las que los jóvenes gallegos han querido cerrar también una etapa en sus vidas.