No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, ‘Sábado Deluxe’ se ha convertido en uno de los programas más seguidos y consagrados de Telecinco. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega.

El pasado viernes 29 de abril pudimos disfrutar de una nueva entrega de ‘Viernes Deluxe’. De esta manera tan concreta, vimos cómo el invitado estrella de la noche fue nada más y nada menos que Pipi Estrada. Todo comenzó en el momento en el que regresó al plató de ‘Sálvame’ con motivo del decimotercer aniversario del programa.

No dudó un solo segundo en hablar de diversas cuestiones, entre ellas, de la relación sentimental que mantuvo con Terelu Campos en el pasado. Para aclarar cualquier tipo de duda, Pipi Estrada se sometió al PoliDeluxe, por el cual llegó a hacer afirmaciones como la siguiente: «Tras una fiesta, de camino a casa, Terelu me preguntó si yo había tenido alguna relación con Ana Obregón y me insultó llamándome hijo de puta».

Pipi Estrada: «Un día Terelu me dijo ‘devuélveme la ropa’ porque la había desnudado con la mirada»#polipipi — Deluxe (@DeluxeSabado) April 29, 2022

El invitado especial de ‘Sábado Deluxe’ para esta noche

El pasado jueves 5 de mayo, el programa ‘Sálvame’ tuvo la oportunidad de dar a conocer quién era el invitado bomba de esta semana. María Patiño, antes de desvelar el nombre, quiso dar una pista muy concreta: se trataba de una persona que, cada vez que había acudido al programa, habían cosechado grandes datos de audiencia.

Varios eran los nombres que los colaboradores empezaron a barajar aunque, siendo honestos, se pueden contar con los dedos de la mano. Finalmente, y sin más preámbulos, María Patiño soltó la bomba: el que iba a sentarse, una vez más, en el plató de ‘Sábado Deluxe’ era nada más y nada menos que Kiko Rivera.

De esta manera, el DJ hablará de cómo está, actualmente, la relación con su madre Isabel Pantoja, pero también sobre los rumores que indican que ésta se marchará de España pronto. Por si fuera poco, se sincerará sobre si ha habido o no reconciliación con Isa Pantoja. No te pierdas la nueva entrega de ‘Sábado Deluxe’ esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.