Rosalía comparte un nuevo adelanto de ‘Lie like you love me’, su próximo single

Rosalía ha vuelto a sorprender a sus fans una vez más. La artista catalana ha puesto fin a la era MOTOMAMI, que tantas alegrías le ha dado en el último año, y parece que ya tiene todo preparado para su nueva etapa musical. Por lo menos, parece que ya hay un nuevo single a la vista.

A través de sus redes sociales, la artista ha compartido varios adelantos de lo que parece ser su nuevo single. Una canción que al igual que ocurrió el pasado verano con Despechá, ha causado un auténtico furor y los fans ya cuentan las horas para poder escucharla.

Fue el pasado lunes cuando la cantante catalana compartió un nuevo vídeo de LLYLM, abreviatura de Lie Like You Love ME, un tema que podría convertirse en su segunda canción de la artista cantada íntegramente en inglés, tal y como ocurrió con I Still Love You en el año 2013.

El pasado 5 de enero, la cantante publicó a través de su cuenta de Tik Tok un primer adelanto de LLYLM, sin embargo, lo borró tan solo horas después. Pero ya era tarde, pues sus seguidores se encargaron de compartir el vídeo en Twitter, corriendo como la pólvora en la citada red social.

No obstante, ahora la artista ha compartido un nuevo adelanto tanto en su cuenta de Tik Tok como en Instagram. En ambas redes sociales los comentarios no cambian, pues todos los fans piden a Rosalía que lance pronto esta nueva canción, que se presenta como uno de los grandes éxitos de esta primera mitad de año, tal y como ocurrió con Despechá en la segunda mitad del 2022.