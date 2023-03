Rosalía bate el récord de asistencia en el Lollapalooza con más de 100.000 asistentes

No es ningún secreto que Rosalía se ha convertido en un fenómeno de masas. La artista rompió su propio récord de asistente este domingo en Brasil, realizando un concierto en el marco del festival Lollapalooza al que acudieron más de 100.000 personas.

La artista catalana protagonizó uno de los conciertos más multitudinarios de la décima edición del festival, que se ha convertido en uno de los más importantes de Latinoamérica. Una noche donde Rosalía volvió a derrochar carisma y talento sobre el escenario.

No es la primera vez que Rosalía actúa en Brasil, pues el pasado 22 de agosto también actuó en la ciudad de San Paulo, con un concierto dentro de su gira mundial Motomami World Tour, en el que ya se pudo ver el tirón que tiene la artista en el país.

PQP BRAZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL AYER ESO ESTABA PRENDIO EN FUEGOOOOO💚💛💚💛💚😍😍😍🫶🫶🫶🫶gracias a cada una de las 100 mil personas que vinisteis AMO VOCÊS pic.twitter.com/Dovq6BAhy9 — R O S A L Í A (@rosalia) March 27, 2023

Aunque solo ha actuado dos veces en el país, Rosalía ya se siente en Brasil como en casa, y así se lo hizo saber a los asistentes a su concierto, pues nunca antes había acudido tanto público de una manera tan masiva a un show de la artista.

La artista se mostró emocionada durante todo el concierto. «Estoy muy feliz de volver aquí. Muchas, muchas, muchas gracias por darme la oportunidad de volver aquí», dijo la artista en portugués, abrumada por el calor de tantos asistentes.

«Brasil, me gustaría deciros una cosa. Amo el funk. Me da tanta energía vuestra música… Amo la Bossa Nova, el funk y amo Brasil. Vuestra lengua es muy bonita, pero aún no sé lo suficiente, estoy en proceso», confesó la artista durante su concierto.