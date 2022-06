Rocío Flores: su reacción al inesperado beso de Rosa Benito y Amador Mohedano

Sin lugar a dudas uno de los momentos más comentados de la última semana es el romántico reencuentro de Rosa Benito y Amador Mohedano en el plató de Déjate Querer. Muchos medios y colaboradores han querido comentar dicho reencuentro, entre ellos se encuentran Rocío Flores y Gloria Camila.

La expareja se abrió en canal mostrando los sentimientos que guardan el uno por el otro después de su problemática ruptura. Sin embargo, este conmovedor intercambio de palabras entre ambos concluyó con un pasional beso que ha dejado boquiabierto a más de uno y una: “Hace tiempo que te siento muy lejos, yo necesito que estés en mi vida de una manera o de otra, necesito que estés cerca de mí, necesito recuperar mi vida, eres y siempre serás la mujer de mi vida”, aseguraba emocionado el hermano de Rocío Jurado.

La colaboradora de Ya es Mediodía respondió reafirmando las palabras de su exmarido: “Es verdad que le quiero, y él me quiere a mí, así que si él quiere podemos vernos cuando vaya a Chipiona y nos comemos un arrocito de esos que tú sabes juntos”.

Rosa Benito y Amador Mohedano se besan en su emocionante reencuentro: «Quiero recuperarte» ❤ #DéjateQuerer

https://t.co/8M0Ikcn4mz — Déjate querer (@DejateQuererTV) June 25, 2022

En las últimas horas las colaboradoras de Ya son las ocho, Rocío Flores y Gloria Camila, se han pronunciado sobre la emotiva escena: “Me quedé en shock, a mí tú me dices que mis tíos se van a dar un beso y digo que es imposible. Yo estaba metida en la cama mirando el móvil diciendo ‘esto no puede ser”, comentaba la hija de Rocío Carrasco, a lo que seguidamente añadiría: “Yo esta mañana he hablado con él y me ha dicho que dijo lo que sentía y que al final, con la edad que tienen solo quieren buen rollo”.

Asimismo, la hija de Ortega Cano también dio su opinión acerca de lo que le pareció el reencuentro: “Me pareció una entrevista muy bonita porque al final hablaron de sus vivencias. Siempre les había dicho que tienen una conversación pendiente. Les preguntaba que por qué no quedaban”.