El pasado sábado 25 de junio pudimos disfrutar de un nuevo programa de Déjate querer presentado por Toñi Moreno. De esta manera, vimos cómo Rosa Benito y Amador Mohedano se convirtieron en protagonistas tras haber protagonizado una aparente reconciliación en directo. Algo que tanto Gema López como el resto de tertulianos de Sálvame quisieron analizar.

Y es que el beso que se dieron el hermano y la cuñada de Rocío Jurado, en Déjate querer, no dejó absolutamente indiferente a nadie. De hecho, el pasado lunes, Gema López no tardó en compartir su opinión al respecto: “Yo me he encontrado con Rosa Benito, me llevo bien con ella, pero le he dicho que me parecían dos mamarrachos”.

Por si fuera poco, y tras todo lo que ha sucedido en los últimos tiempos, la periodista quiso ir mucho más allá: “No he entendido nada de esto, no he entendido esta puesta en escena. No lo veo necesario y, sobre todo a mí, lo que me molesta es que la gente siempre busque una excusa cada vez que hace algo”.

El programa ha analizado las contradicciones públicas de Rosa Benito con Amador Mohedano y con Ortega Cano #yoveosálvame https://t.co/3LYEO2PXB0 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 27, 2022

Lejos de que todo quede ahí, Gema López se mostró aún más contundente si cabe: “A mí si Rosa me dice: ‘Nos invitaron, me apeteció, lo hice y punto’. Pues a mí me deja toda cortada, yo me callo y no tengo respuesta. Pero cuando Rosa me dice: ‘Es que claro, tú imagínate… Llevamos muchos años, llegaba el bautizo de un nieto… Lo mejor era hacer las paces’. ¿Para eso habéis necesitado 8 años de guerra televisiva?”.

Planteando esta situación, la colaboradora de Sálvame fue más allá: “¿No podíais levantar el teléfono? Hacerlo de manera madura y civilizada. No, tiene que venir Toñi Moreno para que ellos dos es de un beso… ¡Les gusta más la tele que su propia vida!”, exclamó, haciendo que todos los allí presentes se mostraran de acuerdo con sus palabras.

Charo Vega, por su parte, también se pronunció al respecto: “Me gustaría que fuera de verdad”, mientras que Rafa Mora fue más allá: “Esto se ha hecho por mucha pasta, por mucho dinero. Amador me recuerda a Omar Sánchez, yo creo que sigue enganchado pero lo de Rosa veo que es un papelón”. ¿Cuál será la respuesta de los protagonistas de la historia?