Rocío Flores está decidida a seguir con su trabajo en televisión. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores está muy agradecida de la oportunidad que le ha dado ‘El programa de Ana Rosa’, sin embargo, debido a la polémica que rodea a su familia, Jorge Javier Vázquez cree que ahora mismo la televisión favorece muy poco a la joven.

Actualmente, Rocío Flores trabaja como colaboradora en ‘El programa de Ana Rosa’. No obstante, casi a diario tiene que hablar sobre asuntos de su familia, y Jorge Javier asegura que cada vez que enciende la televisión y la ve, sufre.

“Imagino lo que debe ser trabajar en una cadena que destroza a tu familia. Entiendo el dolor que te debe provocar recibir mes a mes el dinero que ganas por ser cómplice de la empresa que causa tanta desazón en tu negocio”, relata Jorge Javier Vázquez en su blog de la revista ‘Lecturas’.

Rocío Flores, sobre el proceso legal de su tía contra su madre, Rocío Carrasco: «Gloria Camila no miente, yo no sé lo que hace la otra parte» #AR18N https://t.co/QZeX4ongEm — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) November 18, 2021

El presentador de ‘Sálvame’ además, le da un consejo: que abandone la televisión, al menos de momento. Jorge Javier está convencido de que Rocío Flores está sufriendo, a pesar de que durante sus mañanas en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’, intente dejar sus polémicas fuera.

“Deja ese trabajo, cariño. Ya verás qué bien te sienta. Cuando una puerta se cierra siempre se abre una ventana. Estoy convencido de que con la popularidad que has conseguido no tardarán en llamarte para concursar en ‘Tu cara me suena’”, aseguró. No obstante, parece que la joven está dispuesta a aguantar, a pesar de ser preguntada casi a diario por su familia y las polémicas que les rodean.