Gloria Camila ha reaparecido públicamente en un evento tras su estreno como colaboradora de ‘Ya son las 8’, el nuevo programa de las tardes de Telecinco presentado por Sonsoles Ónega.

Como es habitual, la joven se mostró muy natural y sincera ante los medios allí presentes, respondiendo a todas las preguntas relacionadas con su familia, y en concreto, al proceso judicial en el que se ha embarcado contra su hermana, Rocío Carrasco.

Durante su encuentro con los medios, Gloria Camila quiso aclarar la verdadera razón por la que demandó a su hermana. Una demanda que ha pillado por sorpresa a muchas personas, generando diversas especulaciones, y por ello, la joven ha decidido contar la verdad.

#VÍDEO Gloria Camila revela los motivos reales que le han llevado a denunciar a Rocío Carrasco: «Los míos son los míos» https://t.co/YgqRlBjrxh pic.twitter.com/0vsFdK2dEX — Lecturas (@Lecturas) November 17, 2021

Tal y como ella misma explicó, para Gloria Camila lo importante es defender la privacidad de una persona que ya no está». Además, reconocía que quiere «tener conocimiento de unos documentos que yo no sabía y que desconocía. (…) He pedido tener el conocimiento como hija legítima y al final ha llegado un juicio en el que no hay ningún documento ni nada»

«Seré una defensora de mi padre y de mis hermanos hasta el día en el que me muera. Los míos son los míos», expresó muy segura de lo que está haciendo. Aunque a la misma vez, aseguró que públicamente puede hablar muy poco sobre este tema, para no entorpecer el proceso judicial en el que se encuentra.

Por otra parte, al ser preguntada sobre la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno, Gloria Camila se mostró muy reticente a hablar, al ser un tema delicado sobre el que prefiere no pronunciarse, sobre todo por respeto a su sobrina, Rocío Flores.