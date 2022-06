Rocco Hunt, Elettra Lamborghini y Lola Índigo lanzan ‘Caramello’

Tras conquistar España y Latinoamérica, Lola Índigo da el salto a Italia con su última colaboración. La artista granadina demuestra sus dotes de italiano en Caramello, su colaboración con Rocco Hunt y Elettra Lamborghini que ha visto la luz este mismo viernes 17 de junio.

La colaboración de Lola Índigo y los dos artistas italianos llega después de semanas de especulaciones. Fue el pasado mes de mayo cuando comenzaron los rumores, después de que Lola Índigo comenzase a seguir a Elettra en las redes sociales. Y finalmente los rumores se han confirmado.

A la unión musical de Lola Índigo y Elettra Lamborghini se ha unido Rocco Hunt, uno de los artistas italianos del momento, intérprete de éxitos del verano de los últimos años como A un passo dalla luna o Un beso de improviso, junto a Ana Mena.

Caramello tiene todos los ingredientes para convertirse en una de las canciones que más suenen durante este verano. Cómo era de esperar, ha sido todo un éxito en las plataformas digitales, tanto en Italia como España. Y es que la fusión de los tres artistas solo podía dar lugar a un hit.

A pesar de que en un principio estaba previsto que Lola Índigo, Elettra Lamborghini y Rocco Hunt presentasen esta canción en directo por primera vez este viernes, tras haberse confirmado la presencia de los tres artistas en el BATTITI LIVE 2022, finalmente la artista granadina no podrá asistir a la cita.

«Amigossss por razones logísticas yo no podré estar mañana en Battiti live pero me tendréis en Italia muy pronto con @RoccoHunt y @ElettraLambo», escribió Lola Índigo en su cuenta de Twitter, debido a que se encuentra en Santiago de Compostela para participar en el festival O son do camiño.