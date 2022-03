Rihanna ha vuelto al foco mediático y ha confesado cuales son algunas de sus canciones favoritas. La estrella del pop está muy orgullosa de que varios temas pertenezcan a su discografía.

La artista se ha convertido en un auténtico icono del pop a pesar de llevar varios años sin sacar nueva música. La cantante es una de las personas más conocida del mundo y ha vuelto a aparecer de forma pública el pasado 12 de marzo. La intérprete de ‘Umbrella’ acudió a una cita con la prensa para presentar su propia línea de maquillaje, ULTA Beauty Fenty.

Rihanna turned it all the way out at the launch of Fenty Beauty at ULTA! https://t.co/i5khdeUcoS

