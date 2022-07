Ya conocemos cual será el destino a medio plazo de la artista catalana Rigoberta Bandini. Y es que, se había rumoreado mucho acerca de una posible retirada temporal de la que fue participante del Benidorm Fest. Finalmente, ella misma lo confirmó en La Resistencia.

Recientemente, además, Rigoberta Bandini ha hecho saber a través de su cuenta de Twitter que realizará su ultimo concierto (o por lo menos de momento) en uno de los recintos más codiciados de España, el Wizink Center. La cantante se subirá a un escenario por ultima vez el 14 de octubre, y las entradas ya están a la venta a través del portal dice.fm.

Como reconoció la propia Rigoberta Bandini para El País hace tan solo una semana, su decisión está ligada al agotamiento mental que está sufriendo a raíz de la fama. “La verdad es que ya estoy un poquito hasta el coño de las cosas, ya no puedo más” reconoció para el famoso periódico español.

🔥MADRID🔥 viernes 14 de octubre termina un primer capítulo de la vida de Rigoberta con un concierto muy especial en el @wizinkcenter !!!🍿🍿🍿🔥🔥🔥🔥 HOY A LAS 17h salen las entradas a la venta en https://t.co/P81l8wdAQU y os dejaré link en mis stories y bio a la misma hora. pic.twitter.com/5zpaDqYL7o — Rigoberta Bandini (@rigobandini) July 12, 2022

Junto al tweet en el que confirma su parón musical, añadió un cartel en el que se le puede ver vestida de vendedora de palomitas, refresco y cervezas del Wizink Center. En la parte de arriba se puede leer la frase “Últimos conciertos antes de su Retiro espiritual”, lo cual hace una clara alusión a su estado de inanición física, mental y espiritual.

Sus fans, aunque no se esperaban esta noticia, no han dudado en mandarle muchos mensajes de apoyo. Muchos de los mensajes también piden que este concierto no se realice en Madrid, si no en su Barcelona natal, en otro de los grandes recintos de eventos en España, el Palau Sant Jordi. Otros, mientras tanto, se preguntan si la interprete de Ay Mama sacará otro disco antes de este impasse en su carrera musical.

Echaremos muchísimo de menos la energía y buen rollo que siempre nos ha transmitido la barcelonesa, pero debemos ser respetuosos con su decisión, ya que nadie conoce mejor que ella sus necesidades.