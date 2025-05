Prueba el autobronceador de Mercadona por primera vez y sentencia: «No es…»

Comenzamos a acercarnos a esa época del año en la que el armario se llena de ropa ligera, los días se alargan más que nunca, y queremos vernos bien frente al espejo. Con la primavera dando sus últimos coletazos, ya empezamos a pensar en el verano: las vacaciones, los planes al aire libre y, cómo no, ese moreno saludable que nos gustaría lucir sin haber pisado la playa. Pero entre la rutina, el trabajo y los días nublados que todavía estamos viviendo, no siempre es posible dedicar tiempo a tomar el sol. Por eso, cada vez más personas recurren a alternativas como la que ahora os presentamos: el autobronceador de Mercadona que regresa a sus tiendas con nuevo formato, y que si bien puso a prueba una clienta, de nuevo es viral en las redes sociales.

El autobronceador en concreto es la crema Bronz Effect de Deliplus, disponible ya en todos los supermercados Mercadona pero con una nueva botella , y cuya fórmula como ocurría el año pasado, promete un bronceado gradual, sin necesidad de exponerse al sol. De este modo, el producto vuelve a estar de moda, y más si recordamos como una usuaria compartió su experiencia en redes sociales, concretamente en TikTok provocando que mucha gente lo quisiera poner a prueba, y de nuevo provoque esa misma sensación. En su publicación, explicaba el efecto gradual que tiene sobre la piel (y que sigue teniendo) y además señalaba algo que no se puede pasar por alto, y es que hidrata muchísimo la piel. Conozcamos a continuación, como es este autobronceador de Mercadona, cómo se aplica, y el porqué de que sea tan viral en redes.

Prueba el autobronceador de Mercadona por primera vez y sentencia

El Bronz Effect de Deliplus es el bronceador de Mercadona que ya conocimos el año pasado, y que ahora vuelve para de nuevo arrasar en su sección de cosmética y cuidado de la piel. Un producto lanzado con acierto para la temporada de verano y que, a diferencia de otros autobronceadores más agresivos o difíciles de controlar, se presenta como una crema hidratante con un ligero efecto bronceador que se va intensificando con el uso continuado. Lo interesante es que precisamente por ser tan gradual, evita los errores típicos: no deja cercos en la piel, no tiñe las palmas de las manos si se aplica con cuidado, y tampoco huele mal. Eso, por sí solo, ya lo coloca por delante de muchos productos más caros.

En redes sociales, algunas usuarias lo han definido como una especie de «bronceado a cámara lenta», lo que lo hace ideal para quienes no quieren arriesgarse con un tono excesivo desde el primer día. Es discreto, modulable y fácil de integrar en la rutina diaria. Y aunque sus efectos no son instantáneos, eso le aporta naturalidad. No pareces maquillada, ni embadurnada: simplemente pareces tú, pero con la piel más luminosa.

Aplicación sencilla y resultados naturales

Uno de los grandes puntos a favor de esta crema es su facilidad de uso. No requiere guantes, ni es necesario ser una experta en cosmética para conseguir un buen resultado. Basta con aplicarla como una hidratante corporal, preferiblemente tras la ducha, sobre la piel seca. Su textura ligera facilita mucho el reparto uniforme y se absorbe rápido, sin dejar sensación pegajosa ni residuos sobre la ropa. El tono empieza a notarse tras dos o tres aplicaciones, y se intensifica de manera progresiva según la frecuencia con la que se utilice.

Además, al no tener un color base oscuro ni efecto inmediato, evita el efecto parcheado que tantos temen. Eso sí, como con cualquier autobronceador, conviene tener en cuenta algunas recomendaciones básicas: exfoliar la piel antes de empezar a usarlo, insistir bien en zonas como tobillos, rodillas y codos, y lavarse las manos después de cada aplicación. Pequeños gestos que marcan la diferencia para conseguir un acabado uniforme.

Y no se menciona mucho en redes, pero estamos además ante un producto que resulta de lo más económico ya que sólo cuesta 3,75 euros para un envase de 400 ml.

La opinión que ha disparado su popularidad

El vídeo de TikTok que dio visibilidad a su producto en este día, fue @ceaddict, usuaria que comparte consejos y descubrimientos relacionados con belleza y cuidado personal. En su publicación explicaba cómo le había gustado esta crema bronceadora porque «no deja ronchas ni manchas» y «te va graduando el tono de poco en poco». Algo que sigue haciendo de modo que podemos comenzar a lucir moreno en nuestra piel antes de que lleguemos a pisar la playa.

Su experiencia ya generó en su día comentarios positivos y animó a muchas personas a probar el producto por sí mismas algo que de nuevo provoca. Ya que aunque como siempre, cada piel reacciona de manera distinta, el hecho de que tanta gente coincida en valorar su acabado natural y su facilidad de uso refuerza la sensación de que estamos ante todo un acierto dentro de la gama cosmética de Mercadona.