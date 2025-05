El presidente de EEUU Donald Trump ha restado importancia este jueves a las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania previstas en Estambul (Turquía), afirmando que no se logrará ningún avance significativo sin una reunión directa entre él y el presidente ruso Vladímir Putin. «No pasará nada hasta que Putin y yo nos reunamos. ¿De acuerdo? Y obviamente [Putin] no iba a ir. Iba a ir, porque pensó que yo también iba a ir», ha resaltado Trump a los periodistas en el Air Force Once durante su viaje por la región. «No iba a ir, si yo no iba. No creo que vaya a pasar nada, guste o no, hasta que él y yo nos reunamos, pero vamos a tener que resolverlo porque está muriendo demasiada gente», ha destacado Trump, que se encuentra en el Golfo Pérsico.

Trump había considerado asistir a las negociaciones si Putin también lo hacía, pero tras confirmarse la ausencia del líder ruso, decidió no participar. En su lugar, Rusia enviará una delegación de bajo perfil encabezada por el asesor del Kremlin Vladímir Medinski y el viceministro de Defensa Alexander Fomin.

En un principio, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condicionó su asistencia a la presencia de Putin. Sin embargo, tras la posible asistencia de Trump, Zelenski aceptó participar en las conversaciones, aunque enfatizó que sin la presencia de Putin, las posibilidades de alcanzar un acuerdo significativo son limitadas. Tras confirmarse que ni Putin ni Trump asistirían, Zelenski también canceló su participación.

Vladímir Medinski, jefe de la delegación rusa enviada a Estambul, ha destacado que Moscú aspira a una «paz a largo plazo» en las primeras conversaciones de paz directas con Ucrania en más de tres años.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia Sergei Lavrov ha calificado de «patético» a Volodímir Zelenski por exigir que Vladímir Putin asistiera a las conversaciones de paz en Estambul que el propio presidente ruso propuso.

«Al principio, Zelenski hizo declaraciones que exigían la presencia de Putin. Vaya, qué persona tan patética», ha declarado Sergei Lavrov en un discurso televisado a diplomáticos en Moscú.

Rusia ha insistido de forma repetida que cualquier acuerdo de paz debe incluir la prohibición permanente de la entrada de Ucrania en la OTAN, la desmilitarización del país y cambios constitucionales que restablezcan el papel de la lengua, la cultura y las organizaciones religiosas rusas.

La ronda inicial de conversaciones de Estambul tuvo lugar a fines de marzo de 2022, cuando los negociadores describieron por primera vez los términos potenciales para un acuerdo de paz. En los tres años transcurridos desde aquellas conversaciones, las redes de propaganda rusas han difundido con frecuencia la narrativa de que la paz casi se logró en Estambul, ante los líderes occidentales, en particular el entonces primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, que supuestamente presionó a Zelenski para que rechazara el acuerdo y continuara luchando.

En realidad, documentos filtrados de 2022 muestran que la primera oferta de paz de Moscú equivalía a la rendición efectiva de Ucrania.