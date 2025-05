Trump aterriza en Arabia Saudí, primera parada de una gira de 4 días por Oriente Próximo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aterrizado este martes en Arabia Saudí, la primera parada de su gira de cuatro días por Oriente Próximo en la que busca afianzar unos acuerdos económicos. El magnate también realizará paradas en Qatar y Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Trump ha bajado por la escalerilla del Air Force One minutos después de su aterrizaje en el aeropuerto de la capital, Riad, donde ha sido recibido por el ministro de Defensa y líder de facto del país, el príncipe heredero, Mohamed bin Salmán.

Bin Salmán, que ha estrechado la mano al mandatario estadounidense a su salida del avión, ha acompañado posteriormente a Trump por una alfombra morada tendida en medio de una guardia de honor, tras lo que han accedido a la Terminal Real del Aeropuerto Internacional Rey Jalid para un primer cara a cara.

Además del presidente, parte de la delegación Trump también ha viajado hasta Oriente Próximo, incluyendo al secretario de Estado, Marco Rubio; al de Defensa, Pete Hegseth; al del Tesoro, Scott Bessent; al de Comercio, Howard Lutnick; y al de Energía, Chris Wright, según las imágenes difundidas por la Casa Blanca.

Tras su parada en Arabia Saudí, Trump se dirigirá a Qatar, en medio de la polémica desatada en el país norteamericano por el hecho de que el mandatario haya aceptado un avión de lujo Boeing 747-800 que se utilizará a partir de ahora como aeronave presidencial, hecho que ha provocado críticas incluso por parte de algunos aliados del presidente.

