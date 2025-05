Este lunes se ha sabido que el gobierno de Donald Trump planea aceptar un lujoso avión Boeing que le va a regalar la familia real catarí. Será adaptado para ser utilizado como Air Force One, lo que lo convertiría en uno de los mayores regalos extranjeros jamás recibidos por el Gobierno de Estados Unidos.

El avión que Qatar planea regalar a Donald Trump es un Boeing 747-8, valorado en unos 400 millones de dólares (aproximadamente 350 millones de euros). Es un modelo de 13 años de antigüedad, descrito como un «palacio volador» debido a su lujo extremo, señala The New York Times.

Sus características destacadas incluyen un diseño interior de lujo: configurado como un jet privado de lujo, con un diseño refinado del estudio francés Alberto Pinto, conocido por decorar mansiones, aviones y yates de alta gama. Los interiores son opulentos, con detalles que lo hacen comparable a un palacio.

Interior de lujo

El diseño interior incluye material es de alta gama y espacios como, según Forbes y Aviation Week:

maderas nobles

cuero

metales pulidos

detalles personalizados tiene una suite principal comedores privados

salas de conferencias

zonas de descanso para el personal

Comparado con otros jets privados de élite, como los de jeques o multimillonarios, este 747-8 destaca por su amplitud, ya que el 747 es uno de los aviones más grandes adaptados para uso privado, según Business Insider. E Incluye tecnología punta para comunicaciones, aunque estas serán reemplazadas o mejoradas.

Fue utilizado por Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, primo del actual emir y figura prominente de la familia real qatarí. El avión formó parte de la flota Qatar Amiri Flight, el servicio aéreo de la realeza.

Servirá como Air Force One temporal hasta 2029, tras lo cual pasará a la Trump Presidential Library Foundation. La aeronave requiere adaptaciones por parte de la Fuerza Aérea, a cargo de L3Harris Technologies en Texas, para cumplir con las especificaciones presidenciales, lo que indica que no se usará de inmediato. Estas modificaciones incluirían, según Defense News y The Independent:

Instalación de sistemas de defensa contra misiles (como contramedidas infrarrojas y electrónicas).

(como contramedidas infrarrojas y electrónicas). Comunicaciones seguras y encriptadas para operaciones gubernamentales.

para operaciones gubernamentales. Refuerzos estructurales y blindaje para mayor seguridad.

para mayor seguridad. Reconfiguración de partes del interior para adaptarse a las necesidades operativas de un presidente, como oficinas móviles y áreas para el Servicio Secreto.

Estas modificaciones podrían llevar meses, por lo que no estará listo de inmediato para su uso presidencial, aventuran fuentes gubernamentales.

Aunque el avión de lujo que Qatar regalará a Trump tiene más de una década, sigue siendo uno de los aviones privados más lujosos del mundo, con un fuselaje reluciente y acabados de alta gama.

Especificaciones técnicas