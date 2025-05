Zelenski llega a Turquía: Putin «falta el respeto» a Trump por enviar una delegación de bajo nivel

Volodímir Zelenski ha criticado a Vladímir Putin este jueves durante una rueda de prensa con el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan en Ankara por «faltar el respeto personalmente» a Donald Trump, al enviar una delegación de «bajo nivel» a las conversaciones de paz en Estambul (Turquía). «Creo que Estados Unidos y Turquía perciben la falta de respeto de Rusia, en mi opinión», ha destacado Zelenski en una conferencia de prensa en Ankara.

Zelenski no participará en las conversaciones después de que el Kremlin a última hora de ayer miércoles confirmara que Vladímir Putin no asistiría a las negociaciones. «Sin hora de reunión, sin agenda, sin delegación de alto nivel, eso es una falta de respeto personal hacia Erdogan y Trump. Trump envió un gran equipo,» ha resaltado Zelenski.

El presidente ucraniano decidió saltarse las negociaciones en Turquía después de que su homólogo ruso se negara a presentarse, y en su lugar ha enviado a su ministro de Defensa para reunirse con la delegación rusa en Estambul.

A lo citado anteriormente, se añadió que Donald Trump afirmara que no habrá paz en Ucrania hasta que haya reunión con Putin: «No creo que vaya a pasar nada, les guste o no, hasta que él y yo nos reunamos», ha dicho el presidente estadounidense a los periodistas a bordo del Air Force One el jueves. Trump se encuentra en la región en un viaje que le ha llevado a Arabia Saudí y terminará este viernes 16 de mayo en Emiratos Árabes Unidos. En Arabia Saudí, Trump consiguió un generoso de inversión valorado en 600.000 millones de dólares (537.700 millones de euros) del príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, en apenas unas horas desde su llegada a Riad. El acuerdo económico incluye subvenciones a diferentes sectores de EEUU, como centros de datos y un pacto ecuerdo de Defensa por 142.000 millones de dólares (127.256 millones de euros).

I had a good and productive meeting with President of Türkiye @RTErdogan in Ankara. It focused on bringing peace closer and guaranteeing security.

I thank President Erdoğan and all of Türkiye for their support of our state, and for supporting all the real steps toward a full,… pic.twitter.com/dk3lPdooJE

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2025