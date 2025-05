Putin acaba con el misterio: no irá a Estambul pese a sugerir Trump que él podría presentarse por sorpresa

Enigma resuelto: Putin no irá este jueves a la cumbre de Estambul por la paz en Ucrania que el mismo pidió. El Kremlin acaba de confirmar esta noche de miércoles el presidente ruso Vladímir Putin no participará finalmente en las esperadas negociaciones con Ucrania que tendrán lugar este jueves en Estambul.

Tampoco lo hará el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov. En su lugar, Moscú enviará una delegación prácticamente idéntica a la que participó en los intentos de diálogo de 2022, encabezada nuevamente por Vladímir Medinski, asesor presidencial y autor del actual libro de texto de historia rusa, que justifica la invasión de Ucrania como una lucha contra un Occidente «decadente».

La ciudad turca de Estambul esperaba covertirse este jueves en el epicentro del interés mundial por una reunión que podría marcar un antes y un después en la guerra entre Ucrania y Rusia, con el posible cara a cara de Zelenski y Putin. Y la asistencia, también posible, del presidente de EEUU, Donald Trump, quien había dejado abierta la puerta a un viaje relámpago desde su gira por Oriente Próximo. De hecho, este mismo martes, ha dicho llegando a Qatar que mantiene la «posibilidad» de viajar a Estambul porque «a Putin le gustaría que estuviera allí».

Pero ante la ausencia confirmada de Putin, ya parece muy improbable la de Trump.

El Kremlin había mantenido en vilo al mundo al no confirmar si el presidente ruso, Vladímir Putin, encabezaría la delegación rusa, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ya había asegurado su presencia en Estambul para una reunión paralela de la OTAN, según confirmó el propio Trump.

El origen de este encuentro se remonta al pasado domingo, cuando Putin sorprendió al mundo al proponer una reanudación de las negociaciones directas con Ucrania, ante la creciente presión internacional para buscar una salida a una guerra dura ya más de tres años.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, respondió con cautela, exigiendo un alto el fuego de 30 días como condición previa y planteando que la reunión debería ser al más alto nivel, entre jefes de Estado. Desde entonces, la diplomacia ha trabajado a contra reloj para concretar los detalles, con Turquía, bajo el liderazgo de Recep Tayyip Erdogan, asumiendo el rol de mediador neutral.

Trump había irrumpido nuevamente en escena este martes durante el vuelo del Air Force One a Qatar, parte de su gira por Oriente Próximo, al asegurar que «estoy considerando la posibilidad de ir a Turquía», afirmó a los periodistas, dejando entrever que su presencia en Estambul podría ser determinante: «Putin me quiere allí, le gustaría que estuviera. No sé si él iría si no voy», añadió, en un tono que mezcla confianza y cálculo estratégico. Trump no descartó alterar sus planes si cree que su presencia puede impulsar un acuerdo. «Erdogan es un gran anfitrión, y Turquía es el lugar perfecto para esto», dijo, dejando la puerta abierta a un desvío que captaría la atención mundial. Estas palabras, obviamente, se las llevará el viento.

El Kremlin, fiel a su estilo opaco, evitó aclarar hasta esta noche si el mandatario ruso lideraría la delegación o enviará a un representante de menor rango. Esta ambigüedad había generado especulaciones sobre las verdaderas intenciones de Moscú, especialmente tras la propuesta inicial de Putin, que algunos analistas interpretaron como un gesto para ganar tiempo ante las sanciones internacionales y el desgaste militar en Ucrania.

Mientras tanto, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ya está en Turquía, aunque su agenda oficial lo lleva a Antalya, a unos 600 kilómetros de Estambul, para participar en una reunión informal de ministros de Exteriores de la OTAN.

Ucrania será uno de los temas centrales de este encuentro, lo que refuerza la relevancia de Turquía como escenario diplomático esta semana. Rubio, conocido por su postura dura contra Rusia, podría desempeñar un papel clave en las negociaciones de Estambul si Trump finalmente no asiste, actuando como un puente entre Washington y las partes en guerra.

«Turquía es un lugar perfecto para estas conversaciones», dijo Erdogan ayer, subrayando el rol de su país como puente entre Occidente y Rusia. Ankara ha jugado un papel similar en el pasado, albergando rondas de negociaciones en 2022 y facilitando acuerdos como el corredor de granos del Mar Negro.

En Estambul, los preparativos están en marcha. Las autoridades han reforzado la seguridad en el centro de convenciones donde se espera que se celebre la reunión, y los hoteles de la ciudad están abarrotados de delegaciones internacionales y periodistas.

En las calles, los habitantes observaban con una mezcla de escepticismo y esperanza. «Ojalá esto traiga paz, pero no es la primera vez que se reúnen”, comenta Aysel, una comerciante de 45 años en el Gran Bazar. «El mundo está cansado de guerras». Llegó la hora de la diplomacia… o no.