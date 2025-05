Indignación por el último cambio de Primark: la lía con esta medida y los clientes estallan

Primark, la tienda de moda y complementos de origen irlandés, parece estar ahora en el centro de la polémica para sus clientes ya que ha anunciado el cobro de sus bolsas de papel, lo que ha indignado a muchos clientes. Lo que en principio parece una apuesta por el bien del medioambiente o el hecho de concienciar a sus clientes, se habría convertido en una polémica sobre si realmente lo que se desea es reducir el consumo de este tipo de bolsas, en pro del uso de las que son reutilizables, o como muchos piensan, el cobro servirá para enriquecer todavía más a la empresa.

La firma cuenta con más de 460 tiendas en todo el mundo y muchas de ellas, o la gran mayoría, se encuentran en el Reino Unido que es donde ha surgido esta polémica, centrada en las bolsas de papel que hasta la fecha solían ofrecer de forma gratuita con cada compra. De este modo, los clientes de Primark que acudieron a alguna de sus tiendas en Reino Unido esta misma semana, se han encontrado con carteles en todas las secciones en las que se anuncia el cobro de cada bolsa de papel a 15 peniques. Por otro lado, las cajas tienen para ofrecer bolsas de tela que se venden por precios en torno a la libra, dependiendo del tamaño que se elija. Y ahí está la polémica con los clientes de Primark y que ha saltado a las redes sociales.

Mientras Primark argumenta que el consumo de bolsas debe reducirse y apostar mejor por las reutilizables, los clientes interpretan que el cobro por las bolsas de papel aunque sea ínfimo servirá para que ganen más dinero todavía y eso no es todo. Muchos se quejan además de que ya les van a cobrar, Primark debería mejorar la calidad de esas bolsas dado que tienen muy mala fama, ya que suelen romperse en cuanto se llenan.

La decisión de Primark que indigna a sus clientes

Desde esta misma semana, y en concreto desde el pasado lunes 12 de mayo, los clientes de Primark en el Reino Unido se han encontrado con un aviso claro en todas las tienda de la firma irlandesa: a partir de ahora se cobrará por las bolsas de papel que se dan en caja un precio de 15 p (es decir, peniques).

La medida, que en principio se presenta como un paso hacia la sostenibilidad, no ha sido para nada bien recibida. La mayoría de las críticas no se centran tanto en el hecho de pagar, sino en la calidad del producto: las bolsas de papel de Primark, según denuncian muchos usuarios en redes sociales, se rompen con facilidad y no justifican su coste.

Por este motivo, en redes como TikTok, el descontento se ha hecho viral. Comentarios como «¿Pagar por una bolsa que se desintegra en cuanto sales por la puerta? No, gracias» se repiten entre los vídeos que muestran las bolsas en cuestión. Más allá del enfado por tener que pagar, lo que predomina es la sensación de desconexión entre el discurso ecológico de la empresa y la realidad que perciben sus consumidores, especialmente en un momento económico en el que muchos vigilan cada céntimo.

El comunicado oficial de Primark

En un comunicado que Primark ha dado a conocer en su web en el Reino Unido, explican que:

“En nuestra empresa, utilizamos miles de bolsas de papel a diario. Y si bien nuestras bolsas están fabricadas con materiales 100 % reciclados y reciclables, queremos reducir el desperdicio de papel de un solo uso. Como la mayoría de los minoristas, a partir del 12 de mayo de 2025, aplicaremos un pequeño cargo por nuestras bolsas de papel. Reducir el uso de papel de un sólo uso es un pequeño paso que, tanto nosotros como nuestros clientes, podemos dar para reducir los residuos. Esperamos que esto anime a más compradores a optar por bolsas reutilizables”.

La compañía ha querido subrayar que no se trata de un movimiento aislado, sino que se suma a una tendencia que ya han adoptado otras marcas del sector retail. En muchos países, desde hace años, el cobro de bolsas plásticas o de papel es habitual y está incluso regulado. Sin embargo, en el caso de Primark, el cambio de política ha tocado una fibra especialmente sensible: la relación calidad-precio, eje central de su identidad como tienda de moda low cost.

¿Un paso sostenible o una estrategia de marketing?

Más allá del argumento ecológico, muchos consumidores sospechan que esta decisión responde más a intereses económicos que medioambientales. Las bolsas reutilizables de Primark están disponibles desde 1 libra y, según algunos usuarios en redes, «llevaban semanas acumulando polvo en las estanterías». ¿Podría este cambio de política estar pensado también para dar salida a ese stock?

Desde luego, no sería la primera vez que una empresa enmarca una estrategia de venta dentro del discurso verde. La delgada línea entre sostenibilidad real y greenwashing (lavado de imagen ecológica) es cada vez más cuestionada por los consumidores, que ahora son más críticos, están más informados y, sobre todo, son más exigentes. Sin embargo, la decisión está tomada y el cobro por bolsa de papel es un hecho a pesar de las quejas.