La actriz de ‘La que se avecina’ que suelta la bomba sobre la serie: «Al único que dejan…»

Después de más de tres lustros participando en una de las comedias más longevas de la televisión española, Macarena Gómez ha querido abrir una ventana a lo que ocurre detrás de las cámaras en La que se avecina. La actriz cordobesa, que ha dado vida a uno de los personajes más famosos de la ficción desde 2007, ha ofrecido una entrevista en el pódcast Ac2ality donde ha hablado sin filtros sobre su experiencia profesional. En esta conversación ha declarado: «No dejan improvisar, al único que dejan improvisar es a Amador, pero a los demás tienes que ir hasta la coma y el tiempo verbal». Estaba haciendo referencia a Pablo Chiapella y en OKDIARIO sabemos cuál es su opinión al respecto.

Uno de los bombazos más destacados de la charla llegó cuando la intérprete explicó el porqué de su única ausencia en las 15 temporadas de la serie. La actriz aclaró que, tras varios años inmersa en un ritmo de trabajo muy exigente, sintió la necesidad de parar. Reconoció que llevaba entre cinco y seis años sin apenas descanso dentro del mismo proyecto, por lo que decidió plantear a Alberto Caballero, productor del proyecto, la posibilidad de tomarse un respiro. Su petición fue bien recibida y durante ese año aprovechó para asumir otros retos profesionales. Posteriormente, cuando expresó su deseo de regresar, la reincorporación fue inmediata, sin obstáculos ni condiciones, demostrando la confianza que existe entre ella y el equipo directivo.

Otro aspecto especialmente interesante que abordó fue la manera en que se enfrenta al aprendizaje de los guiones. Gracias a su larga experiencia en la serie y al profundo conocimiento de su personaje, Macarena confesó que memorizar los textos no supone para ella un gran desafío. Ha llegado a desarrollar una rutina muy concreta: repasa sus líneas en el coche por las mañanas o mientras está en maquillaje, justo antes del rodaje. En cambio, cuando se trata de otros proyectos con una mayor carga de diálogo, como películas o monólogos complejos, sí se prepara con más antelación en casa. Esa naturalidad con la que interpreta en La que se avecina se debe, según explicó, a la familiaridad con el estilo narrativo de la serie, que ya forma parte de su repertorio instintivo.

La exigencia de ‘La que se avecina’

A pesar de la ligereza que puede transmitir una comedia como esta, Macarena Gómez ha subrayado que el margen para la improvisación es prácticamente inexistente. Lo que muchos espectadores podrían interpretar como bromas espontáneas o reacciones naturales está, en realidad, cuidadosamente guionizado. Según reveló la actriz, el equipo está obligado a ceñirse al texto con exactitud, respetando cada coma y cada estructura gramatical. En este sentido, sólo uno de los personajes, Amador, tiene permitido salirse del guion, lo que convierte su intervención en una excepción dentro de un proceso muy controlado.

También hay que tener en cuenta que el texto no es un problema para la actriz, pues se lo aprende sin problemas y no necesita improvisar: «Yo en verdad me lo estudio en el coche por las mañanas o mientras me están maquillando. Hay otros que no, películas de mucho diálogo o monólogos me los preparo en casa bien, pero La que se avecina me sale de forma natural».

El trabajo de Macarena Gómez como actriz

Otro de los puntos clave de su intervención fue la comparación entre las condiciones laborales de los actores españoles y las de sus colegas internacionales. Macarena ha dejado claro que, pese al éxito prolongado de La que se avecina, los salarios en el ámbito nacional distan mucho de los que se manejan en industrias como la británica o la estadounidense.

Aunque no desvela cifras concretas, señaló que las diferencias son enormes, especialmente cuando se comparan con los sueldos de intérpretes que trabajan en series de grandes plataformas como HBO o Netflix. Esta reflexión pone en evidencia una realidad a menudo desconocida por el público general: que la popularidad de un proyecto no siempre se traduce en una retribución acorde a su alcance o impacto.

Su intervención sirve para comprender mejor las dinámicas internas de una serie que ha mantenido el favor del público durante años, pero también para reflexionar sobre las condiciones de trabajo en una industria donde el esfuerzo diario no siempre se ve reflejado en el reconocimiento económico. La actriz ha puesto palabras a realidades que muchos actores viven en silencio, y lo ha hecho desde el respeto y la admiración por un equipo con el que ha crecido profesionalmente.

Actualmente, Macarena continúa formando parte de La que se avecina, manteniéndose fiel a un personaje que ha evolucionado a su ritmo a lo largo de más de una década. Su capacidad para adaptarse a los cambios de formato, desde la emisión en televisión tradicional hasta su salto a plataformas digitales, demuestra su versatilidad y compromiso con el oficio. Aunque ha participado en múltiples proyectos fuera de la serie, su vínculo con esta producción sigue siendo una de las piedras angulares de su carrera. Y si algo dejan claro sus palabras, es que detrás del humor constante de la ficción, hay una profesionalidad y una disciplina que pocas veces se muestran al espectador.