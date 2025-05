Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 14 de mayo pudimos disfrutar del capítulo 306 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos visto cómo Andrés no ha dudado un solo segundo en tomar una decisión definitiva respecto a la tutela de Julia. Teo, por su parte, reconoce que no está para nada acostumbrado a tanta atención. ¡Se siente profundamente abrumado! Por si fuera poco, él y Julia tienen un tenso encontronazo desde el principio. Todo ello mientras don Pedro no se ha tomado para nada bien que su hermana fuera a la cena con Damián y Fermín.

Irene, aun así, ha dado el paso de reafirmarse en sus actos. Lejos de que todo quede ahí, los espectadores van a poder ver cómo las chicas de la tienda optan por perdonar a Luis por la actitud que ha tenido con ellas en los últimos días. Es más, han dado el importantísimo paso de ayudarle en la creación del perfume. Celosa del trato que Raúl está dando a Claudia, María se muestra más que decidida a querer recuperar la atención del joven chófer. El doctor Herrera no ha dudado un solo segundo en dar a Damián una importantísima noticia que tiene una estrecha relación con su futuro. Pelayo se enfrenta tanto a Marta como a Daimán por poner dificultades a su acuerdo matrimonial. Todo ello mientras Marta ha dado el paso de confiar a Andrés la caja fuerte de la llave que contiene el testamento a favor de Fina.

¿Qué sucede en el capítulo 307 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 15 de mayo?

De esta manera tan concreta, vamos a poder ver cómo, aunque todavía se muestra muy enfadado con Marta, Pelayo decide marcharse a Valencia para acudir a una cena de negocios. Don Pedro se ha quedado descolocado al enterarse de una importantísima noticia que tiene estrecha relación con la tutela de Julia, mientras que María sopesa venderle las acciones de la pequeña.

Raúl y María están completamente ajenos a todo el mundo después del intenso y acalorado encuentro que tuvieron en el coche. Fermín, dispuesto a marcharse a Roma, ha comenzado las despedidas. Luis continúa teniendo muchas dificultades para dar con la fórmula perfecta para Galerías Miranda.

Entregado por completo a la elaboración del perfume, Luis tiene un tenso encontronazo con Luz sobre cómo está llevando su proceso de recuperación. Todo ello mientras Joaquín empieza a tener dudas respecto a la adopción de Teo, por lo que toma una drástica decisión al respecto. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.