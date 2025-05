Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 13 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 305 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Ángel Ruiz no ha dudado un solo segundo en comunicar a Damián un secreto que tiene estrecha relación con el pasado de Irene. Todo ello mientras Raúl hace todo lo que está en su mano para intentar consolar a María, que está destrozada por haber sido descubierta colaborando con don Pedro. Luis no encaja la propuesta de Tasio de que las dependientas de la tienda le ayuden a terminar el perfume.

María, por su parte, es incapaz de dejar de seguir adelante con su plan de manipular a Julia. Hasta tal punto de que hace todo lo que está en su mano para intentar tapar la desaparición de la pequeña pero, para su desgracia, Begoña acaba dándose cuenta de sus verdaderas intenciones. Lejos de que todo quede ahí, Claudia se siente profundamente triste cuando Raúl le cuenta que se ha enamorado de una mujer de la alta sociedad, puesto que no era algo que estuviese en sus planes, ni mucho menos. Además, Teo llega a casa de la familia Merino, y todos no tardan en darse cuenta de que está muy triste. Por si fuera poco, Damián y Fermín no dudan en aprovechar la ocasión que se les ha aprovechado para agradecer profundamente a Irene que actuara para que se hiciese posible la reconciliación entre el doctor y su hijo.

¿Qué sucede en el capítulo 306 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 14 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Andrés ha tomado una decisión más que definitiva que tiene estrecha relación con la tutela de Julia. Todo ello mientras Teo reconoce no estar acostumbrado a tanta atención, hasta tal punto que acaba sintiéndose abrumado. Es más, él y Julia chocan desde el inicio.

Lejos de que todo quede ahí, don Pedro reconoce que no le ha gustado en absoluto que su hermana fuese a la cena con Fermín y Damián, pero Irene no tarda en reafirmarse en sus actos. Las chicas de la tienda disculpan a Luis por su actitud y deciden ayudarlo en todo lo que sea necesario para poder sacar adelante el perfume. Celosa del trato que Raúl está dando a Claudia, María se muestra decidida a recuperar su atención. Todo ello mientras el doctor Herrera comunica a Damián una importantísima noticia que tiene relación con su futuro.

Pelayo tiene un tenso enfrentamiento con Marta y Damián por dificultar su acuerdo matrimonial, mientras que Marta no duda en confiar a Andrés la llave de la caja fuerte en cuyo interior está el testamento a favor de Fina. La pasión y el deseo marcan la nueva clase de conducir de María y Raúl. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.