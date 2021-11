El próximo 26 de noviembre verá la luz el primer álbum de estudio de Ricky Merino. Tras cuatro años de mucho esfuerzo y trabajo, el artista por fin lanzará su esperado proyecto discográfico. Y antes del lanzamiento del disco, ha sorprendido a sus fans con una colaboración junto a Ruth Lorenzo.

De esta forma, ambos artistas se unen en ‘Carnaval’, una espectacular colaboración, que ha sido compuesta por David Otero, uno de los mejores compositores de nuestro país. Una canción que ya está disponible y que se convierte en el primer adelanto del disco del artista, dos semanas antes de su lanzamiento.

Tras el lanzamiento de esta canción, Ricky Merino ha señalado que para él, «es un sueño cumplido presentar mi primer proyecto discográfico de la mano de Ruth y David”. Mientras que ‘Carnaval’, no deja de sumar visualizaciones en YouTube y reproducciones en las plataformas de streaming.

Después de todo este tiempo trabajando muy duro, Ricky Merino no se puede creer que su primer disco esté a punto de ver la luz. Él mismo escribió en su cuenta de Instagram un mensaje en el que mostraba su emoción ante este esperado proyecto:

«En estos cuatro años desde que la mayoría de los que estamos aquí nos conocimos, hubo momentos (muchos) en los que pensaba que esto no llegaría nunca. No ha sido fácil, nada fácil, pero tengo la inmensa suerte de tener a gente que me quiere trabajando conmigo y entre todos lo hemos hecho posible. Ya os lo dedicaré como toca más adelante. El 26 de noviembre de 2018 lancé Miénteme, mi primer single post-OT. El 26 de noviembre 2021 celebraremos su tercer cumpleaños con el disco entero. Las cosas de palacio van despacio, pero llegan». Un mensaje con el que demuestra que los sueños se cumplen.

Por otro lado, ‘Carnaval’ es una canción que hace una clara referencia a los estilos musicales de los 80 y 90, donde las voces de Ricky Merino y Ruth Lorenzo se unen con fuerza. «Ricky es un artista que se nota que ha trabajado mucho, muy constante y admiro mucho. Es de la vieja escuela como lo soy yo, cuida mucho los detalles y me fijé en él desde que salió de Operación Triunfo. Me gusta acompañarle en este viaje de un primer trabajo discográfico que da mucho vértigo», ha señalado Ruth Lorenzo.