La pasada noche del 9 de diciembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de una nueva entrega de La Revuelta. El popular formato se ha convertido en uno de los más vistos de la parrilla televisiva, y las cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. De esta manera, Víctor Manuel y Ana Belén se convirtieron en los invitados de la noche. Un encuentro donde hablaron de sus respectivas carreras y proyectos profesionales. Todo ello con muchas risas de por medio. Eso sí, como no podía ser de otra manera, también tuvieron que hacer frente a las clásicas preguntas de Broncano.

Como bien saben los espectadores del programa, David Broncano pregunta a sus invitados cuestiones relacionadas con el dinero que tienen en el banco o cuántas veces han mantenido relaciones sexuales en el mes. Preguntas muy íntimas que suelen dejar a las celebridades sin palabras. Pues, no todo el mundo está dispuesto a hablar de ello. «Dinero en el banco. ¿Vais a contestar por separado o juntos, sincronizados? ¿Tenéis el dinero juntos?», quiso saber el presentador. Pues, los invitados son pareja sentimental. Pero, lejos de darle largas, se sinceraron con él.

Victor Manuel y Ana Belén responden a las clásicas preguntas de ‘La Revuelta’

«No, por separado, claro», respondió Ana Belén. «Separado, entonces. Separación de bienes. Cada uno sabe lo que tiene y… ¿Sabe lo que tiene el otro?», quiso saber. Ante ello, los artistas se miraron mutuamente e intentaron responder como pudieron. «Más o menos, sí», dijeron. «¿Quién crees que tiene más dinero de los dos?», preguntó David Broncano a Víctor Manuel. Y es que, el comunicador no tuvo ningún tipo de filtros.

«Ella», contestó él. Pero, Ana Belén no estaba del todo de acuerdo con la respuesta de su marido. «Yo creo que él tiene más porque él es autor y entonces cobra derechos de autor, cosa que yo no…», dejó caer la madrileña. Fue entonces cuando habló de las numerosas canciones que ha escrito Víctor Manuel. Y es que, hacer 600 temas ya es mucho dinero. Por ello, el presentador de La 1 lo tuvo claro.

Ana Belén se sincera en ‘La Revuelta’: «Sería tal frustración para mí que prefiero no pasarlo»

«Uff, está más forrado Víctor. Ahí te ha adelantado. (…) ¿En qué campo le has ganado tú? En el cine tú has hecho más cosas, pero con los derechos de autor…», comentó. «En el cine, sí. Yo no tengo derechos de autor. No compongo, por mi desgracia. No lo he intentado porque sé que me iba a salir un churro», comentó ella entre risas.

Grison, colaborador de La Revuelta, sintió mucho interés por este tema. Por ello, indagó un poco al respecto. «A veces salen del tirón, pero muchas veces hay que dejarlas dormir… Cuando empiezas, siempre salen churros. Después ya vas mejorando», explicó el artista sobre la labor. «Yo me niego a ese proceso de que primero te salen churros. Sería tal frustración para mí que prefiero no pasarlo, no quiero verme en esa tesitura. Además, con lo crítica que soy… ¡No!», sentenció Ana Belén.