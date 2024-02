Dicen que quién no arriesga, no gana. Por ello, los participantes de First Dates llegan al show televisivo dispuestos a darlo todo y probar suerte en su búsqueda del amor. De esta manera, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Amparo, una soltera de 62 años que confesó ser una persona muy presumida.

«Me gusta arreglarme, primero para mí y luego para los demás», afirmó en su presentación. La comensal llegó al restaurante del amor para conocer a un hombre activo y con ganas de vivir la vida. «Yo dije que un barrigudo no, que no se vea nada no», aseveraba.

El restaurante del amor abre sus puertas❤ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates22F en directo en @cuatro 🔴 https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/sv98Zgxe3h — First Dates (@firstdates_tv) February 22, 2024

Su cita fue Pascual, un valenciano de 63 años al que le apasionan las motos, las bicicletas, el senderismo e ir a conciertos. «Soy un hombre presumido y siempre creo que soy más joven de de lo que soy», comentó en su presentación para el formato.

El primer encuentro entre la pareja de solteros no fue nada mal, aunque tampoco desbordaron mucha alegría. «No está mal, tiene buena presencia», confesó la soltera al ver a Pascual. «Me gusta que esté delgadita, tiene un aspecto físico notable», dijo por su parte el comensal.

Tras una primera toma de contacto, los solteros pasaron a la mesa para conocerse mejor. Fue entonces cuando comenzaron a hablar de diversos temas, para saber qué puntos tienen en común y cuáles no. Debido a ello, llegó el momento de hablar del pasado amoroso de cada uno.

Amparo reprocha a su cita de #FirstDates22F la falta de piropos: “No me has dicho que soy guapa”https://t.co/sMW0LYxRLF — First Dates (@firstdates_tv) February 22, 2024

Amparo en First Dates: ¡Qué peligro! Me ha dado un poco de miedo. He pensado ‘golfillo’»

Pascual le ha explicado a la soltera que nunca había pasado por el altar con nadie, pues no había sentido la necesidad de unir su vida de tal manera. Unas declaraciones con las que dejó estupefacta a la comensal, quién rápidamente comenzó a ver banderas rojas en él.

Asimismo, el hombre le explicó que todas sus relaciones habían terminado porque «él no lo veía claro». Ante ello, Amparo llegó a una conclusión. «Te da que pensar… que ha tenido una vida libre y no quiere ataduras», comentaba ella. «Yo me considero un buen partido y tengo un club de fans interesante», afirmó él. «Me da miedo porque los que están bien son muy creídos», aseveraba la soltera.

La cita fue transcurriendo poco a poco y la comensal se fue percatando de que el soltero no mostraba demasiado interés en ella. El saber que no le gustaban las motos hizo que Pascual se diera cuenta de que no llegaban a ningún lado como pareja. «No sé si es que no le he gustado o es más tímido que yo», señaló la soltera.

Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, Amparo confesó que le gustaría seguir conociendo a su cita en un segundo encuentro. Sin embargo, el valenciano le explicó que lo mejor era dejar la relación ahí porque «no tenían nada en común».