Marlaska deja a la Guardia Civil un 25% menos de chalecos antibalas que a la Policía pese a ser más agentes

El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska mantiene a la Guardia Civil con un 25% menos de chalecos antibalas que la Policía Nacional, pese a que cuenta con un número mayor de agentes en activo. El Gobierno de Pedro Sánchez ha detallado que la Benemérita, con 82.000 guardias civiles, cuenta con cerca de 61.000 chalecos antibalas. La Policía, con 74.500 miembros en activo, dispone de 77.000 chalecos.

El Ejecutivo socialista ha admitido esta cifra en una respuesta parlamentaria después de que el PP se interesara por conocer cuántos chalecos antibalas tienen ambos cuerpos en cada una de las provincias españolas.

El Gobierno se lavó las manos y se negó a entregar esta información. Sin embargo, se limitó a volver a señalar una cifra que había dado a conocer apenas unas semanas antes, cuando un nutrido grupo de representantes de la formación popular, encabezados por la portavoz de Interior del partido, Ana Vázquez, preguntó cuántos chalecos estaban usando ambos cuerpos pese a haber superado su vida útil.

«La Guardia Civil dispone actualmente de más de 61.000 chalecos antibalas en el conjunto de las comandancias que constituyen el despliegue territorial de la Guardia Civil, todos ellos dentro del periodo de su vida útil», reza la respuesta parlamentaria dada a conocer por el Ejecutivo.

Sin embargo, detalla que «en la actualidad la Policía Nacional dispone ya de más de 77.000 chalecos de las diversas tipologías». Interior se jacta de que, desde 2019, «se han adquirido un total de 36.418 chalecos antibalas, anticuchillo y antipunzón, adaptados a la anatomía femenina y masculina». «Estas adquisiciones representan el 47% de todos los chalecos adquiridos por la Policía Nacional hasta la fecha», añaden.

Sobre la Benemérita, no se explicita cuántos chalecos se han adquirido en ese mismo periodo de tiempo. En su lugar, simplemente detallan que se han dedicado «casi 20 millones para la adquisición de chalecos antibalas, a los que hay que sumar cerca de 300.000 euros en chalecos antifragmento y 800.000 más en chalecos antitrauma». «Hay que destacar que, por primera vez, hay chalecos adaptados específicamente a la anatomía femenina», se vanaglorian desde la cartera de Marlaska.

Si bien desde el Gobierno aseguran que han destinado más dinero a los materiales de protección para los agentes de la Benemérita desde 2019. En total, aseguran haber invertido 82 millones de euros para la Guardia Civil, de los cuales 20 millones han sido para chalecos, frente a los 75 millones de euros en materiales de protección para la Policía Nacional. En todo caso, un gasto insuficiente, ya que ni se ha conseguido equiparar el número de chalecos antibalas de ambos cuerpos.

Sin chalecos antibalas suficientes

Todo ello, mientras el Ministerio del Interior reconoce que los guardias civiles en prácticas están utilizando chalecos antibalas que no son de su talla. La cartera de Marlaska aseguró que, si bien todos disponen de estos chalecos, en muchos casos se les entregan dispositivos «de reserva» que ya habían sido adquiridos por la administración, sin tener en cuenta si son de su talla. Algo que pone en peligro a estos efectivos dado que, tal y como denuncian los sindicatos de la Guardia Civil, «limitan su movilidad, comprometiendo su capacidad de reacción y operatividad».

Además, el propio Consejo de la Guardia Civil reconoció la insuficiencia de medios, aunque «sin aportar soluciones a corto plazo». En el documento oficial del Mando de Personal detallaba, punto por punto, los equipos que no han llegado a todas las unidades. Por ejemplo, los chalecos balísticos que evitan que los agentes sufran heridas graves o la muerte en caso de ser alcanzados por una bala en un órgano vital.

Chalecos antibalas, defensas extensibles, grilletes de alta seguridad para presos o sprays de autoprotección son algunas de las carencias que la Dirección General admitió tras las quejas de asociaciones como «El 10% de las unidades de Protección y Seguridad sigue sin contar con este equipamiento básico», Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en base a aquel informe.