Calles de piedra, castillos e iglesias: ‘National Geographic’ elige los mejores pueblos medievales de Castilla y León

Castilla y León, cuna de historia y tradiciones, conserva un patrimonio medieval excepcional que la convierte en un auténtico viaje al pasado. Sus pueblos, con calles empedradas y plazas porticadas, ha llevado a National Geographic a destacar algunos de ellos como los más bonitos de la región.

Además de su valor histórico, estos pueblos ofrecen experiencias gastronómicas, festivales locales y rutas naturales que enriquecen la visita, convirtiéndolos en destinos ideales en cualquier época del año.

Los pueblos más bonitos de Castilla y León

Castilla y León, la comunidad autónoma más grande de España, es una auténtica joya llena de arquitectura, tradición y naturaleza. Cada municipio tiene su propia historia, desde murallas medievales y castillos imponentes hasta plazas porticadas y calles empedradas, que invitan a pasear y descubrir rincones únicos.

Urueña – Valladolid

Urueña, declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1975, puede presumir de ser uno de los pueblos más bonitos de Castilla y León. El casco antiguo, rodeado por una muralla ovoidea construida por Doña Sancha, alberga la iglesia de Santa María del Azogue, del siglo XVI. Fuera de las murallas se encuentra la iglesia de la Anunciada, único ejemplo de estilo románico lombardo en Castilla y León . Conocida como «Villa del Libro» ha convertido la literatura en su sello distintivo. A pesar de su pequeño tamaño, alberga más de una decena de librerías especializadas, bibliotecas y talleres, y organiza ferias y eventos literarios que atraen visitantes de toda España.

Frías – Burgos

Frías, la ciudad más pequeña de España, es uno de esos lugares que todo el mundo debería visitar al menos una vez en la vida. Su origen se remonta a la Edad Media, consolidándose como villa estratégica debido a su ubicación sobre un cerro que domina el río Ebro. En 1435, Juan II de Castilla le otorgó el título de ciudad, y desde entonces conserva un precioso casco antiguo declarado Conjunto Histórico Artístico. El Castillo de los Duques de Frías, construido en el siglo XII sobre el cerro de La Muela, es el monumento más emblemático. La iglesia de San Vicente Mártir destaca por su historia y arquitectura, mientras que el puente medieval sobre el Ebro, de estilo románico, ofrece unas vistas espectaculares del entorno natural Muy cerca se encuentra la Ermita de Santa María de la Hoz.

La Alberca – Salamanca

La Alberca, enclavada en el corazón de la Sierra de Francia, es sin duda uno de los destinos más impresionantes de España. Declarado Conjunto Histórico Artístico en 1940. Conserva una arquitectura tradicional, con sus casas de piedra, madera y tejas. El entorno natural que rodea La Alberca es increíble, con montes cubiertos de castaños y robles que forman parte del Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia. La gastronomía local complementa la experiencia, con platos tradicionales como el hornazo, el jamón ibérico o las sopas de ajo.

Castrillo de los Polvazares – León

Situada al suroeste de la provincia de León, la comarca de la Maragatería es un territorio lleno de misterio y uno de los más despoblados de España. Castrillo de los Polvazares, su pueblo más conocido, fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1980. Las casas de estilo arriero conservan escudos familiares y muestran la forma de vida tradicional de los antiguos comerciantes. Entre los puntos de interés destaca la iglesia de Santa María Magdalena, un templo de origen medieval con elementos góticos y renacentistas. Otro de los atractivos es la gastronomía local; el «cocido maragato» es el plato estrella, que se sirve en el orden inverso al habitual: primero la carne, luego los garbanzos y, por último, las verduras.

Puebla de Sanabria – Zamora

El tiempo parece haberse detenido en éste encantador rincón de las montañas de Zamora. Sus calles empedradas, rodeadas de casas con balcones decorativos y tejados de pizarra, el Castillo de los Condes de Benavente con murallas parcialmente conservadas, la iglesia de Santa María del Azogue y la Plaza Mayor transportan al viajero a la Edad Media. Además, su cercanía al Parque Natural del Lago de Sanabria y los bosques de robles y castaños convierten a Puebla de Sanabria en un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza, en un conjunto fortificado que ha sido testigo de numerosas batallas por su condición fronteriza.

Los pueblos de Castilla y León que forman parte de la Asociación «Los Pueblos más Bonitos de España» son: Ampudia (Palencia), Ayllón (Segovia), Berlanga de Duero (Soria), Bonilla de la Sierra (Ávila), Caleruega (Burgos), Candelario (Salamanca), Castrillo de los Polvazares (León), Castrojeriz (Burgos), Ciudad Rodrigo (Salamanca), Covarrubias (Burgos), El Burgo de Osma (Soria), Frías (Burgos), La Alberca (Salamanca), Ledesma (Salamanca), Lerma (Burgos), Maderuelo (Segovia), Medinaceli (Soria), Miranda del Castañar (Salamanca), Mogarraz (Salamanca), Molinaseca (León), Monteagudo de las Vicarías (Soria), Pedraza (Segovia), Peñalba de Santiago (León), Poza de la Sal (Burgos), Puebla de Sanabria (Zamora), Puentedey (Burgos), Santa Gadea del Cid (Burgos), Sepúlveda (Segovia), Urueña (Valladolid), Vinuesa (Soria) y Yanguas (Soria).