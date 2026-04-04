Giro del tiempo en Cataluña: METEOCAT avisa de lo que llega el fin de semana y no es normal

Meteocat avisa de lo que llega en estos días de fin de semana y no es normal, tendremos que empezar a tener en cuenta una serie de detalles que serán claves. Llega un importante giro del tiempo que puede acabar generando más de un cambio radical que, sin duda alguna, acabará marcando el fin de semana. No parece normal lo que está a punto de pasar en este fin de semana. Tendremos que estar muy pendientes de un giro radical que, sin duda alguna, nos sumergirá en una recta final de la Semana Santa diferente.

Este giro en el tiempo en Cataluña nadie lo hubiera esperado, después de unos días de vacaciones en los que quizás media España se ha visto obligada a posponer las actividades al aire libre ante un tiempo cargado de actividad. Es momento de conocer lo que podría pasar en estos días en los que cada detalle cuenta. Meteocat lanza un importante aviso sobre el fin de semana que puede acabar siendo esencial en estos días en los que cada detalle cuenta. Este tiempo puede convertirse en un elemento que quizás hasta nos haga cambiar de planes.

El tiempo en Cataluña va a sufrir un importante cambio

Este importante cambio de tendencia que tenemos por delante puede acabar siendo lo que nos acompañara en unos días en los que cada detalle cuenta. En especial, si tenemos en cuenta lo que puede pasar en estos días en los que cada elemento cuenta.

Cataluña ha sido una de las comunidades más afectadas por este cambio de tiempo que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa. Es hora de conocer lo que nos está esperando en unos días en los que las actividades al aire libre no se detienen.

Tenemos ganas de descubrir lo que nos está esperando con una previsión del tiempo que puede acabar siendo la que nos golpeará de lleno, en estos días en los que realmente Cataluña ha sido una de las comunidades más castigadas por el tiempo. Con vientos y frío que parece que pueden cambiar por completo.

Estos días tocará empezar a ver llegar este giro radical que puede acabar siendo lo que nos dará más de una alegría del todo inesperada. Es hora de conocer lo que pasará a partir de este día.

Meteocat avisa de lo que llega el fin de semana y no es normal

No es normal lo que llega este fin de semana, sino todo lo contrario, Meteocat avisa de lo que puede pasar en estos días en los que cada detalle cuenta. Nos quedan unos días de Semana Santa y parecerá que el fin de semana todo cambiará de una forma muy diferente.

Tal y como explican desde la AEMET: «Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en ascenso o sin cambios; máximas en ascenso, notable en el Pirineo y sin cambios en el litoral. Viento flojo de dirección variable, con intervalos de noroeste moderado en el extremo nordeste a primeras horas y brisas en el litoral». Las alertas estarán activadas: «Temperaturas máximas en ascenso notable en el Pirineo».

Los expertos no dudan en darnos una previsión igual de esperanzadora en estos días: «Situación de estabilidad generalizada en la Península y Baleares con cielos despejados y algunos intervalos de nubes altas en la mitad norte, y nubes bajas al final del día en el extremo noroeste. En Canarias los cielos estarán nubosos con nubes medias y altas que podrán dejar algún chubasco ocasional y una tendencia a despejar, si bien manteniéndose la posibilidad de chubascos ocasionales en zonas altas por la tarde, sin descartar que vayan acompañados de alguna tormenta aislada en cumbres de las islas más montañosas. Las temperaturas aumentarán de forma prácticamente generalizada en la Península y Baleares, más acusadamente en el caso de las máximas, en las que se llegará a ascensos notables en el norte peninsular y arco Ibérico, incluso localmente extraordinarios en el entorno del Cantábrico oriental. Únicamente se prevén descensos en las máximas en el Estrecho, oeste de Alborán y litorales de Cataluña, y en las mínimas en el bajo Guadalquivir y Ampurdán. Se alcanzarán valores elevados para la época en amplias zonas del país, superándose los 25 grados en el cuadrante suroeste y siendo también posible en regiones de Galicia, Cantábrico y depresiones del nordeste. En Canarias las máximas descenderán y las mínimas permanecerán con pocos cambios».

Siguiendo con la misma previsión: «Soplará levante en Alborán y con intervalos fuertes y posibilidad de alguna racha muy fuerte en el Estrecho; con viento moderado, del noroeste en Ampurdán y norte de Baleares amainando, del sur y sureste en el resto del archipiélago, y del este rolando a oeste en litorales del Cantábrico y norte de Galicia. Viento flojo en el resto, predominando la componente norte en Canarias y la componente este, rolando a sur en la Península. Ascenso notable de las temperaturas máximas en el norte peninsular, localmente extraordinario en el Cantábrico oriental».