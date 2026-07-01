Sánchez hace españoles a los tataranietos de la goleta ‘Juanito’

Primero fue la excusa de la Guerra Civil: el Gobierno, a través de la Ley de Memoria, otorgó el derecho de nacionalidad a los «hijos y nietos» de exiliados de la contienda fratricida y el franquismo. Poco después, amplió de tapadillo el derecho a descendientes de «falsos exiliados», aquellos emigrantes que salieron de España por otras causas y no por la persecución de la dictadura.

Cómo será la cosa ahora que los consulados de España en el exterior están nacionalizando a descendientes de emigrantes que llegaron a América, incluso en 1882. El documento que hoy publica OKDIARIO es revelador: en el consulado de España en Caracas, donde se están celebrando masivos actos de jura de los nuevos españoles, están las pruebas aportadas por algunos de los descendientes que demandan el pasaporte español, entre ellas un histórico documento sobre la llegada a Venezuela «de 305 inmigrados por el bergantín goleta español Juanito, procedente de las Islas Canarias, el 11 de marzo de 1882».

Otros documentos también confirman que las nacionalizaciones se amplían más allá del exilio, con españoles que emigraron antes de la Guerra Civil. Por ejemplo, una publicación donde aparecen «tataranietos» cubanos de familia gallega que ya se han beneficiado de esta medida, pese a salir de España en torno a 1905 (31 años antes de la Guerra Civil). También figuran quienes aspiran a conseguir dicha nacionalización con documentos que se remontan, por ejemplo, a 1898.

Lo que está ocurriendo responde a una estrategia clara del Gobierno: conformar un nuevo censo electoral, en teoría más favorable a los intereses del PSOE por la vía de hacer españoles a los descendientes de cualquier compatriota, aunque estos no hayan pisado nunca España. Por eso decimos que lo de los «nietos del exilio» era una excusa. Empezaron con la Guerra Civil y terminaremos en la II Guerra Púnica y el sitio de Sagunto, asediada por Aníbal, allá por el 219 antes de Cristo. Ironías aparte, el pucherazo se cuece a fuego lento.