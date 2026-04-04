Cielo despejado y temperaturas en ascenso en Zaragoza, según AEMET

Cielo poco nuboso o despejado dominará en toda la provincia de Zaragoza este 4 de abril de 2026. Las temperaturas experimentarán un ascenso, siendo más notable en las máximas del sistema Ibérico, mientras que el viento soplará de forma floja y variable, predominando del noroeste en la depresión del Ebro. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado y ambiente agradable

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que no amenazan con lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 26 grados, ofreciendo un ambiente agradable, aunque la sensación térmica podría alcanzar los 27 grados en su punto más cálido. A primera hora, el viento soplará suave desde el oeste, con una velocidad de 5 km/h, lo que hará que el día se sienta fresco y cómodo.

Ya por la tarde, el sol se asomará con más fuerza, iluminando la ciudad hasta que se esconda tras el horizonte a las 20:31. La humedad, que rondará entre el 25 y el 70%, podría hacer que el ambiente se sienta un poco cargado, pero no será un impedimento para disfrutar de un paseo al aire libre. Con un cielo que se mantendrá mayormente despejado, es un buen momento para salir y aprovechar las horas de luz que nos regala este día.

Calatayud: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. A medida que amanece, el viento comienza a soplar con fuerza, trayendo consigo un ambiente fresco y húmedo que invita a estar alerta. La temperatura oscilará entre los 6 y 26 grados, mientras el cielo se mantendrá cubierto, dejando entrever la posibilidad de lluvias.

La mañana se presentará tranquila, pero la tarde traerá consigo un cambio notable. Con ráfagas de viento que alcanzarán los 30 km/h y una humedad que podría llegar al 80%, es recomendable no olvidar el paraguas y estar preparados para un descenso térmico que podría hacer que la sensación térmica se sienta más fría de lo habitual.

Tarazona: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 9 y 24 grados. La brisa será suave, con vientos del noreste que alcanzarán los 5 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable durante la jornada. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día sin cambios relevantes.

Es un momento ideal para pasear por las calles, disfrutar de una buena lectura al aire libre o simplemente relajarse en un parque. La tranquilidad del ambiente invita a aprovechar al máximo las actividades diarias y disfrutar de la compañía de amigos y familiares.