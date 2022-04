Rayden continúa inmerso en sus nuevos proyectos profesionales, entre ellos, el rodaje de un nuevo videoclip del de que momento se desconocen los detalles. Y entre proyecto y proyecto, el músico ha querido compartir con sus seguidores de Instagram una emotiva reflexión.

A pesar de que se encuentra en uno de los mejores momentos profesionales de su carrera, más allá de la música, para el artista la verdadera felicidad se encuentra al lado de su hijo, quien lo es todo para él. Tal y como ha dejado por escrito en su última publicación: «La vida me está trayendo con cuchara sopera más momentos de los que puedo paladear; aún así no me mojo ni los labios; en ese mismo instante a mi hijo le sube febrícula por un virus estomacal. La verdad depredadora que esconden las tripas, ¿la felicidad empacha?».

Y añade: «Vuelvo a mi refugio de cepillo de dientes después de conocer a mucha gente y de no reconocerme en casi ninguna (como cada fin de semana). Demasiados saltos como para no saber que nunca caigo de canto. O caigo en gracia o «gordo». Debe ser que mi educación y modales se disfrazan de la altivez distante».

Rayden continúa su reflexión asegurando que: «Ya ni intento demostrar que ese bote de galletas está al alcance de todxs. No pierdo la sonrisa, no busco el chiste. Hoy he leído el cuento de Caperucita roja a la hija de un compañero y he tenido que parar justo cuando la abuelita iba a abrir la puerta antes de dar un concierto; durante este pensaba en que los libros que se dejan a medias pueden reescribir su historia o tener la maldición de un final abierto. Siento piedras en el estómago. Llego a casa con mi hijo y le explico lo que es un videoclip y que mañana me tengo que separar de él para grabar uno y él me responde que ya sabe lo que es un estribillo… La vida rima».