Nos encontramos a pocas días de que tenga lugar el estreno oficial de ‘Motomami’. Por si fuera poco Rosalía, junto a Rauw Alejandro, ha anunciado el lanzamiento de su canción ‘Hentai’.

No es ningún secreto que la artista ya nos brindó pistas sobre el tema, además de un adelanto de 15 segundos a través de su perfil en la plataforma de Tik Tok. Ahora, ha escogido la aplicación para leer la letra del tema, como si de un poema se tratara.

Y como era de esperar, este nueva aparición de la artista catalana ha vuelto a abrir uno de los debates más comentados en las redes sociales lo últimos meses. Estamos hablando, cómo no, del cambio que ha dado la música de Rosalía, además del contenido que tienen su letras.

Sin embargo, otros continúan creyendo que la calidad de sus letras no es, para nada comparable, con las que ha producido en otros proyectos. Aunque no todo iban a ser críticas, puesto que muchos usuarios han aplaudido y animado a la artista, asegurando que, tal y como ella misma dice, se ha reivindicado a sí misma.

Su pareja, Rauw Alejandro, ha querido mostrar su opinión ante este revuelo, y apoyar a su chica: “Motomami es un mood, los sonidos y las melodías están en otro nivel. No hay ni latino, ni gringo con ese sonido y nivel de produ…. lo dejo ahí…” comentaba a través de su perfil de Twitter.

Motomami es un mood, los sonidos y las melodías están en otro nivel. No hay ni latino, ni gringo con ese sonido y nivel de produ…. lo dejo ahí… ✌🏽💙 — R A U W A L E J A N D R O (@rauwalejandro) March 14, 2022

A las palabras del intérprete de ‘Nostálgico’, una usuaria le contestaba a su tweet con una teoría que respaldaba que ‘El Mal Querer’ habría sido escrito y producido por C Tangana. Algo que, según ella, explicaría el nuevo cambio de sonido de la artista.

Por esto motivo, Rauw ha vuelto a pronunciarse y ha recalcado que Rosalía escribe y compone sus propias canciones. Así pues negaba que, a pesar de que Antón apareciera en los créditos de algunas canciones, no las producía él: “Y lo más cabrón es q el 95% de toda esa creación solo fue ella. She is a genius. A complete artist (ella es un genio, una artista completa)”

Asimismo, después de defenderla a capa y espada, ha querido terminar su aparición con un mensaje a todos aquellos que los critican: “Ellos hateando, nosotros facturando”.