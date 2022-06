Raquel Mosquera, a Terelu Campos y Carmen Borrego: «Más vale que cuidéis mejor de vuestra madre»

El pasado fin de semana, Raquel Mosquera se rompía en el plató de Viva la Vida recordando al que fuera su marido, Pedro Carrasco. También quiso aprovechar el momento para responder a Rocío Carrasco tras la emisión de los dos primeros capítulos de En el nombre de Rocío. La colaboradora reiteró, que su marido murió enamorado de ella y no de Rocío Jurado: “Es cuando murió, fue ella la que intentó volver con él en dos ocasiones cuando Pedro ya era mi novio”, comentó.

Como no podía ser de otra manera, estas declaraciones han sido la comidilla de muchos programas del corazón, los cuales han opinado acerca de las palabras de Raquel Mosquera. Una de las más críticas ha sido Carmen Borrego. La hermana de Terelu Campos aseguraba en el plató de Sálvame que la mala relación entre Raquel Mosquera y Rocío Carrasco se debía en gran parte a la personalidad de la peluquera: “Ella era muy posesiva con él, eso fue lo que hizo que los dos se fueran alejando del resto de la familia”.

Raquel Mosquera lanza un golpe bajo a Terelu y Carmen Borrego: «Yo que vosotras cuidaría mejor de vuestra madre»#VivaLaVida521

https://t.co/Y4AkLUA9NG — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) June 26, 2022

Al escuchar estas declaraciones de Carmen Borrego, la expareja de Pedro Carrasco la ha contestado visiblemente cabreada: “Yo no era posesiva con Pedro, todo lo contrario, la posesiva en todo caso lo sería Rocío Jurado que en paz descanse”. Lejos de terminarse ahí su discurso, la peluquera ha querido ir más allá con ambas hermanas: “Más vale que cuidéis mejor de vuestra madre, que a mí me daría vergüenza que mi madre dijera que Ortega Cano le tiró los tejos, que dejen de echar mierda a los demás y limpien su propia mierda”.

La respuesta por el clan Campos no se ha hecho de esperar, Alejandra Rubio no dudó en salir en defensa de su madre, de su tía y especialmente de su abuela: “De mi abuela no hables, Raquel Mosquera, que no sé qué quieres insinuar pero muy feo, eh, y tus amenazas no, porque yo a ti no te amenazo, y tampoco mi madre o mi tía, opinamos porque estamos trabajando”, sentenció en el plató de Viva la Vida.